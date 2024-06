Euro 2024: Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα που επιτέθηκε σε φιλάθλους με αξίνα και μολότοφ (vid&pics)

Λίγη μόλις ώρα πριν το παιχνίδι ανάμεσα στην Πολωνία και την Ολλανδία για το Euro 2024, σήμανε συναγερμός στο Αμβούργο, καθώς η γερμανική αστυνομία πυροβόλησε έναν άνδρα, ο οποίος κρατούσε αξίνα και βόμβα μολότοφ και επιτέθηκε ουρλιάζοντας σε φιλάθλους που ήταν συγκεντρωμένοι στην περιοχή Ρέεπερμπαν, σύμφωνα με την Bild.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Σεντ Πάουλι, η οποία, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ήταν γεμάτη από χιλιάδες οπαδούς ενόψει του αγώνα της Πολωνίας με την Ολλανδία στις 16:00.

🚨Breaking News🚨



Full video of a man wielding an axe in #hamburg. The police try to subdue him with pepper spray, which fails & is shot multiple times.



He is taken away in an ambulance. pic.twitter.com/HAFTh62nOa