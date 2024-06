Ρωσικά ΜΜΕ: Νεκροί οι τζιχαντιστές στο κέντρο κράτησης του Ροστόφ (vid)

Οι όμηροι που κρατούνταν σε κέντρο κράτησης στη νότια περιφέρεια Ροστόφ της Ρωσίας απελευθερώθηκαν σώοι και οι απαγωγείς τους σκοτώθηκαν όταν ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις την Κυριακή, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο την υπηρεσία φυλακών της Ρωσίας.

Λίγο νωρίτερα το ρωσικό πρακτορείο RIA μετέδωσε ότι στην περιοχή ακούστηκαν πυρά.

Οι τρόφιμοι, που ήταν προφυλακισμένοι εν αναμονή της δίκης τους, κατέγραψαν την ομηρία σε βίντεο με τα κινητά τους.

Several prisoners took prison staff hostage and filmed them in Russia’s Rostov pre-trial detention facility.



Local sources claim invaders call themselves “Mujahideen of the Islamic State” and that negotiations are underway with them. pic.twitter.com/2XcWmPrywA — Clash Report (@clashreport) June 16, 2024

Οι έξι κρατούμενοι, ορισμένοι από τους οποίους έχουν διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος, αφού πήραν ομήρους φρουρούς, στις διαπραγματεύσεις με τις αρχές απαίτησαν ελεύθερη διέλευση.

Οι άνδρες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ορισμένοι που έχουν ήδη καταδικαστεί για τρομοκρατία, έσπασαν τα κάγκελα ενός παραθύρου στο κελί τους και μπήκαν σε ένα δωμάτιο φύλαξης όπου πήραν ομήρους τουλάχιστον δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ανέφερε το κανάλι Baza στο Telegram.

Several prisoners took prison staff hostage and filmed them in Russia’s Rostov pre-trial detention facility.



Local sources claim invaders call themselves “Mujahideen of the Islamic State” and that negotiations are underway with them. pic.twitter.com/2XcWmPrywA — Clash Report (@clashreport) June 16, 2024

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ορισμένοι από τους κρατούμενους κατηγορούνταν για τρομοκρατικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, η οποία ανέλαβε την ευθύνη για μια πολύνεκρη επίθεση σε συναυλιακό χώρο της Μόσχας τον Μάρτιο.

🇷🇺⚡️Those who took hostages in a pre-trial detention center in the Rostov region were eliminated - FSIN.



The employees of the Rostov pre-trial detention center were released, they were not injured, the department clarified. https://t.co/tVW50g9kij pic.twitter.com/p3RPvoyahA — Иван ☦ (@lll_Tatarinov_H) June 16, 2024

Η Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία της Ρωσίας ανέφερε ότι δύο υπάλληλοι ενός κέντρου προδικαστικής κράτησης στο Ροστόφ κρατούνταν όμηροι.

Εικόνες από το σημείο έδειχναν δρόμους να έχουν αποκλειστεί γύρω από το κέντρο κράτησης.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax ανέφερε ότι οι κρατούμενοι ζήτησαν ένα αυτοκίνητο και ελεύθερη διέλευση.