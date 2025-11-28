Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 128 οι νεκροί, με σχεδόν 200 αγνοούμενους (pics&vids)

Πάνω από το φράγμα των 100 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε προ ημερών σε συγκρότημα πολυκατοικιών του Χονγκ Κονγκ, με τις αρχές της πόλης να ανακοινώνουν την Παρασκευή πως έχουν ολοκληρωθεί οι επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης.

Οι νεκροί έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 128, με 79 άτομα να έχουν τραυματιστεί ενώ περίπου 200 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται 12 πυροσβέστες, με ένα εξ αυτών να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια από τις πολυκατοικίες 30 και πλέον ορόφων προχθές Τετάρτη και εξαπλώθηκε στις άλλες. Αυτή είναι η πιο πολύνεκρη καταστροφή στο Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες.

Οι αρχές ανακοίνωσαν την Παρασκευή πως θα τα συστήματα πυρασφάλειας στα κτίρια που επηρεάστηκαν από τη φωτιά δεν λειτούργησαν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν.

Γύρω από τις πολυκατοικίες είχαν τοποθετηθεί σκαλωσιές από μπαμπού και δίχτυα από πλαστικό για εργασίες ανακαίνισης των κτιρίων, τα οποία είχαν ανεγερθεί τα χρόνια του 1980 και χρειάζονταν επισκευές. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα υλικά αυτά συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς που μετέτρεψε σε θανάσιμη παγίδα τις πολυκατοικίες.

Τρία στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή.