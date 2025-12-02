Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Συστήνεται επιτροπή για αίτια που οδήγησαν στον θάνατο 151 ατόμων

Ο ηγέτης του Χονγκ Κονγκ δήλωσε την Τρίτη ότι θα συσταθεί μια ανεξάρτητη επιτροπή για να διερευνήσει τα αίτια της πιο θανατηφόρας πυρκαγιάς που έπληξε την πόλη τις τελευταίες δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των ανακαινίσεων που θεωρούνται υπεύθυνες για την καταστροφή που στοίχισε τη ζωή σε 151 άτομα.

Η αστυνομία συνέλαβε 13 άτομα για υποψία ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας για την καταστροφή της περασμένης εβδομάδας, ενώ η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς συνέλαβε επίσης 12 άτομα στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή δωροδοκία. Δεν είναι σαφές εάν κάποιο από αυτά τα άτομα συνελήφθη και για τις δύο κατηγορίες.

Οι αρχές έχουν επισημάνει ότι τα υποβαθμισμένα πλαστικά πλέγματα και ο μονωτικός αφρός που χρησιμοποιήθηκαν κατά τις εργασίες ανακαίνισης στο Γουάνγκ Φουκ Κόρτ τροφοδότησαν τη φωτιά που εξαπλώθηκε γρήγορα σε επτά πολυώροφα κτίρια, όπου ζούσαν περισσότερα από 4.000 άτομα.

«Προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες τραγωδίες στο μέλλον, θα συστήσω μια ανεξάρτητη επιτροπή υπό την ηγεσία δικαστή για να εξετάσει τα αίτια και την ταχεία εξάπλωση (της πυρκαγιάς) καθώς και συναφή ζητήματα», δήλωσε ο Τζον Λι, επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας του Χονγκ Κονγκ, σε συνέντευξη Τύπου.

Οι ερευνητές έχουν ψάξει όλους τους πύργους εκτός από δύο από τους επτά που κάηκαν, βρίσκοντας πτώματα κατοίκων σε κλιμακοστάσια και στέγες, που παγιδεύτηκαν καθώς προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες. Περίπου 30 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Με την οργή του κοινού να σιγοβράζει, ορισμένες ομάδες έχουν ζητήσει μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, εν μέσω προειδοποιήσεων από το Πεκίνο και το Χονγκ Κονγκ ότι οποιαδήποτε απόπειρα πολιτικοποίησης της καταστροφής θα τιμωρηθεί αυστηρά.

Ερωτηθείς για τη σύλληψη ενός φοιτητή από μία από τις ομάδες και δύο άλλων που, σύμφωνα με τα ΜΜΕ, ερευνώνται για πιθανή στάση, ο Λι δήλωσε: «Δεν θα ανεχθώ κανένα έγκλημα, ιδίως εγκλήματα που εκμεταλλεύονται την τραγωδία που βιώνουμε τώρα». Δεν σχολίασε τις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Η Διεθνής Αμνηστία και η Human Rights Watch εξέδωσαν δηλώσεις στις οποίες επικρίνουν τις αναφερόμενες συλλήψεις.

«Τώρα είναι η ώρα για τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να διερευνήσουν με διαφάνεια τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς... αντί να φιμώσουν όσους θέτουν νόμιμα ερωτήματα», δήλωσε η Διεθνής Αμνηστία.

Το γραφείο εθνικής ασφάλειας της Κίνας προειδοποίησε τα άτομα να μην χρησιμοποιήσουν την καταστροφή για να «βυθίσουν το Χονγκ Κονγκ ξανά στο χάος» του 2019, όταν μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας αμφισβήτησαν το Πεκίνο και προκάλεσαν πολιτική κρίση.

«Προειδοποιούμε αυστηρά τους αντι-κινεζικούς αναστάτες που προσπαθούν να «αναστατώσουν το Χονγκ Κονγκ μέσω της καταστροφής»», ανέφερε το γραφείο σε δήλωσή του. «Ανεξάρτητα από τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε, σίγουρα θα λογοδοτήσετε και θα τιμωρηθείτε αυστηρά».

Οι νομοθετικές εκλογές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν την Κυριακή θα διεξαχθούν όπως έχει προγραμματιστεί, δήλωσε Λι.

Η ενημέρωση για τους κινδύνους πυρκαγιάς

Οι κάτοικοι του Γουάνγκ Φουκ Κόρτ ενημερώθηκαν πέρυσι από τις αρχές ότι αντιμετώπιζαν «σχετικά χαμηλούς κινδύνους πυρκαγιάς», μετά από παράπονα για κινδύνους πυρκαγιάς που δημιουργούσαν οι ανακαινίσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας της πόλης.

Οι κάτοικοι εξέφρασαν ανησυχίες τον Σεπτέμβριο του 2024, μεταξύ άλλων για την πιθανή ευφλεκτότητα του πλέγματος που χρησιμοποίησαν οι εργολάβοι για να καλύψουν τις σκαλωσιές, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου.

Οι δοκιμές σε διάφορα δείγματα ενός πράσινου πλέγματος που ήταν τυλιγμένο γύρω από μπαμπού σκαλωσιές στα κτίρια κατά τη στιγμή της πυρκαγιάς δεν ανταποκρίνονταν στα πρότυπα πυροπροστασίας, ανέφεραν οι υπεύθυνοι της έρευνας σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

Οι εργολάβοι που εργάζονταν στις ανακαινίσεις χρησιμοποίησαν αυτά τα υποβαθμισμένα υλικά σε δυσπρόσιτες περιοχές, κρύβοντας τα αποτελεσματικά από τους επιθεωρητές, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Έρικ Τσαν.

Η αφρώδης μόνωση που χρησιμοποίησαν οι εργολάβοι επίσης ενίσχυσε τις φλόγες, ενώ οι συναγερμοί πυρκαγιάς στο συγκρότημα δεν λειτουργούσαν σωστά, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Χιλιάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον εννέα οικιακές βοηθοί από την Ινδονησία και μία από τις Φιλιππίνες. Αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν επίσης αγρυπνίες στο Τόκιο, την Ταϊπέι και το Λονδίνο.



Τα υπόλοιπα κτίρια που ερευνώνται για υπολείμματα είναι τα πιο κατεστραμμένα και η αναζήτηση μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, σύμφωνα με τις αρχές.

Εικόνες που μοιράστηκε η αστυνομία έδειχναν αστυνομικούς ντυμένους με προστατευτικές στολές, μάσκες και κράνη, να επιθεωρούν δωμάτια με μαυρισμένους τοίχους και έπιπλα που είχαν γίνει στάχτη, και να περπατούν μέσα στο νερό που είχε χρησιμοποιηθεί για να σβήσει τις φωτιές που μαίνονταν για μέρες.

Περισσότερα από 60 κατοικίδια, μεταξύ των οποίων 34 γάτες, 12 σκύλοι και 7 χελώνες, έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά, σύμφωνα με την Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης των Ζώων. Περισσότερα από 200 διασώθηκαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής, στα πολυκατοικία ζούσαν περισσότερα από 4.000 άτομα, και όσοι κατάφεραν να διασωθούν πρέπει τώρα να προσπαθήσουν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους.

Σχεδόν 1.500 άτομα έχουν μεταφερθεί από τα κέντρα εκκένωσης σε προσωρινές κατοικίες, ενώ άλλα 945 έχουν φιλοξενηθεί σε ξενώνες νεότητας και ξενοδοχεία, σύμφωνα με τις αρχές.

Καθώς πολλοί κάτοικοι άφησαν πίσω τους τα υπάρχοντά τους κατά τη φυγή τους, οι αρχές έχουν προσφέρει έκτακτα κονδύλια ύψους 10.000 δολαρίων Χονγκ Κονγκ (1.284 δολάρια) σε κάθε νοικοκυριό και έχουν παράσχει ειδική βοήθεια για την έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας, διαβατηρίων και πιστοποιητικών γάμου.