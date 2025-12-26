Πύρινη κόλαση από καραμπόλα 50 αυτοκινήτων στην Ιαπωνία - Ένας νεκρός και 26 τραυματίες (vids)

Καραμπόλα αυτοκινήτων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον αυτοκινητόδρομο Kanetsu της Ιαπωνίας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο και να τραυματιστούν άλλα 26.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media φαίνεται μία μεγάλη έκρηξη και στη συνέχεια ξεσπάει φωτιά.

Ταυτόχρονα μαύρα σύννεφα καπνού ανεβαίνουν στον ουρανό.

Τουλάχιστον 50 οχήματα ενεπλάκησαν στο τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο επικρατούσε έντονη χιονόπτωση, γεγονός που καθιστούσε την κυκλοφορία των οχημάτων δύσκολη.

Οι αρχές απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο και στις δύο κατευθύνσεις για αρκετές ώρες.

Japan: Major accident on Kanetsu Expressway outbound line in Minakami Town, Gunma Prefecture, several injured - NHKpic.twitter.com/QJb9qu9szx — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 26, 2025

Η Πυροσβεστική κατάφερε να περιορίσει την πυρκαγιά μέχρι αργά το βράδυ. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για να προσδιορίσουν τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.