Έξι χώρες της ΕΕ ζητούν από τις Βρυξέλλες να λάβουν μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης αλκοόλ, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών ρυθμίσεων και περιορισμών στη διαφήμιση, στο πλαίσιο του επικείμενου σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καρδιαγγειακή υγεία.

Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που είδε το POLITICO, οι χώρες Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Λετονία, Σλοβενία και Ισπανία εξέφρασαν ανησυχίες για την κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια πρόσφατης στρογγυλής τράπεζας της Κομισιόν για τις καρδιαγγειακές παθήσεις.

Η Γαλλία, σύμφωνα με το έγγραφο, υπογράμμισε τις βασικές προκλήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ζήτησε να δοθεί έμφαση - μεταξύ άλλων - στη λήψη μέτρων φορολόγησης του καπνού και του αλκοόλ.

Η Λετονία επίσης τόνισε την ανάγκη για δράση σε επίπεδο ΕΕ, προτείνοντας υψηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και περιορισμούς στη διαφήμιση του αλκοόλ, ενώ η Αυστρία «υπογράμμισε τη σημασία συστημικών μέτρων που βασίζονται σε κοινωνικούς προσδιοριστικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με το εμπορικό περιβάλλον που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε καπνό, αλκοόλ και υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα».

Η Σλοβενία υποστηρίζει «ισχυρότερη δράση της ΕΕ σε πολιτικές που αφορούν τον καπνό, τα τρόφιμα και το αλκοόλ», ενώ οι Ισπανοί εκπρόσωποι υπογράμμισαν «την ανάγκη προόδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη ρύθμιση των κοινωνικών και εμπορικών παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία, σε σχέση με τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό».

Η Βελγική αντιπροσωπεία έθεσε το ζήτημα της «ανάγκης να βασιστούμε σε μέτρα που ήδη περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου, όπως η αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Προϊόντα Καπνού και τα μέτρα που σχετίζονται με το αλκοόλ».

Επί του παρόντος, η μόνη υποχρέωση σε επίπεδο ΕΕ για τους παραγωγούς αλκοόλ είναι η αναγραφή της περιεκτικότητας σε αλκοόλ ανά όγκο στις ετικέτες των προϊόντων τους.

Κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει την υποχρεωτική αναγραφή διατροφικών πληροφοριών και προειδοποιήσεων για την υγεία στα προϊόντα αλκοόλ, στο πλαίσιο της στρατηγικής Farm to Fork, ωστόσο η πρόταση δεν έλαβε την απαιτούμενη υποστήριξη από τα κράτη-μέλη, λόγω έντονης αντίθεσης από χώρες με ισχυρή βιομηχανία οίνου και μπύρας.