Πρώτη επανεμφάνιση του Γαζί Χαμάντ στο Αλ Τζαζίρα, μετά το ισραηλινό πλήγμα στη Ντόχα

Ο Γαζί Χαμάντ, ένα από τα ανώτερα στελέχη της Χαμάς, εμφανίστηκε την Τετάρτη το βράδυ για συνέντευξη που μεταδόθηκε απευθείας στο τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ Αλ Τζαζίρα, και έγινε το πρώτο υψηλόβαθμο στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης που εμφανίστηκε ξανά μετά το ισραηλινό πλήγμα στη Ντόχα την 9η Σεπτεμβρίου.

«Εκείνη την ημέρα, αρχίσαμε να εξετάζουμε την αμερικανική πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα», δήλωσε αναφερόμενος στη συνάντηση στελεχών της Χαμάς που βρέθηκε στο στόχαστρο του Ισραήλ.

«Μάθαμε ότι πρόκειται για ισραηλινή επίθεση», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι ερρίφθησαν «περίπου 12 πύραυλοι σε λιγότερο από ένα λεπτό» και καταγγέλλοντας «μια ύπουλη επίθεση εναντίον μας και εναντίον του Κατάρ».

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στη Χαμάς, ο Χαμάντ ήταν ένα από τα έξι στελέχη της τρομοκρατικής οργάνωσης που συνεδρίαζαν στη Ντόχα, στο κτίριο που αποτέλεσε στόχο του Ισραήλ την ώρα του αεροπορικού πλήγματος, μαζί με τον Χαλίλ αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτή, τον Χάλεντ Μεσάαλ, άλλοτε πρώτο στην ιεραρχία της Χαμάς, και τον Ζάχερ Τζαμπαρίν, επικεφαλής για τη Δυτική Όχθη, καθώς και τους Μπασέμ Ναΐμ και Τάχερ αλ Νούνου, μέλη του πολιτικού γραφείου.

Ένας γιος του Χάγια εξουδετερώθηκε στην ισραηλινή επιδρομή και η Χαμάς από τότε δηλώνει ότι είναι ζωντανός, χωρίς να παράσχει αποδείξεις.