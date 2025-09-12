Πρωθ. Βελγίου: Καταδίκασε την ακύρωση συναυλίας υπό την διεύθυνση Ισραηλινού μαέστρου

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βεβέρ εξέφρασε την βαθειά λύπη του για την απόφαση του Φεστιβάλ της Φλάνδρας στην Γάνδη να ακυρώσει συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Μονάχου υπό την διεύθυνση του Ισραηλινού Λαχάβ Σάνι διότι οι θέσεις του για τον πόλεμο στην Γάζα θεωρήθηκαν ασαφείς.

«Λυπάμαι πολύ για την απόφαση του φεστιβάλ η οποία έπληξε βαριά την υπόληψη της χώρας μας», έγραψε στο Χ επισημαίνοντας το γεγονός ότι έχει δεχθεί «πλήθος ερωτήσεων» από το εξωτερικό σχετικά με την υπόθεση.

«Η απόφαση αυτή προκάλεσε δικαίως μεγάλη ανησυχία και χαρακτηρίσθηκε αντισημιτική. Η επιβολή σε κάποιον μίας επαγγελματικής απαγόρευσης αποκλειστικά εξαιτίας της καταγωγής του είναι επικίνδυνη και ανεύθυνη», εξηγεί στην ανάρτησή του ο βέλγος πρωθυπουργός. Και η απαίτηση από έναν καλλιτέχνη να δηλώσει γραπτώς ποιες είναι οι πολιτικές απόψεις του «παραβιάζει την ίδια την ουσία της καλλιτεχνικής ελευθερίας».

Η γερμανική ορχήστρα επρόκειτο να εμφανισθεί στις 18 Σεπτεμβρίου στην Γάνδη υπό την διεύθυνση του μελλοντικού της διευθυντή ορχήστρας, του Ισραηλινού Λαχάβ Σάνι.

Ο Λαχάβ Σάνι αναλαμβάνει την διεύθυνση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Μονάχου για την σεζόν 2026-2027 και σήμερα είναι διευθυντής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Ισραήλ.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν στη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ ότι «δεν είναι σε θέση να αποσαφηνίσει επαρκώς την στάση του» απέναντι στις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης στην Γάζα.

«Επιλέξαμε να εγκαταλείψουμε την συνεργασία με εταίρους που δεν έχουν πάρει σαφείς αποστάσεις από το καθεστώς αυτό», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση στην οποία επισημαίνεται ότι ο Λαχάβ Σάνι «κατά το παρελθόν έχει εκφρασθεί επανειλημμένως υπέρ της ειρήνης και της συμφιλίωσης».

Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ θεωρούν ότι η «παρούσα κατάσταση» προκαλεί «συναισθηματικές αντιδράσεις» και επιθυμία τους είναι «η διατήρηση της ηρεμίας» του Φεστιβάλ.

Χθες, ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Μαξίμ Πρεβό επέκρινε επίσης την απόφαση των διοργανωτών του Φεστιβάλ.

«Μου φαίνεται υπερβολικό. Δεν πρέπει να κάνουμε συγκερασμούς ανάμεσα στην εβραϊκή κοινότητα, τους Ισραηλινούς και την πολιτική του κ. Νετανιάχου την οποία καταδικάζει μεγάλη μερίδα της ισραηλινής κοινής γνώμης», δήλωσε στο δίκτυο RTBF.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Γερμανίας Βόλφραμ Βάιμερ χαρακτήρισε την απόφαση «ντροπή για την Ευρώπη» και μίλησε για «πολιτιστικό μποϊκοτάζ» υπό το «πρόσχημα» της κριτικής προς το Ισραήλ.