Ο πρώην Ρώσος πρόεδρος, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι παραμένει άγνωστο ποιος ευθύνεται για το κύμα παραβιάσεων από drones σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά τόνισε ότι τα περιστατικά αυτά υπενθυμίζουν στους Ευρωπαίους τους κινδύνους του πολέμου.

Συγκεκριμένα, ο Μεντβέντεφ, πλέον αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, υποβάθμισε τις θεωρίες ότι οι πρόσφατες παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων στην αεροπορική κίνηση στη Γερμανία και τη Δανία, συνδέονται με ενέργειες της Ρωσίας ή δυνάμεων που τη στηρίζουν.

Στο επίσημο κανάλι του στο Telegram, έγραψε: «Οι άνθρωποι που συμπαθούν τη χώρα μας στην Ευρώπη δεν θα σπαταλήσουν τους πόρους τους βγαίνοντας από τη σκιά. Οι ‘πράκτορες και κατάσκοποί’ μας περιμένουν ξεχωριστή εντολή».

Ο Μεντβέντεφ, γνωστός για τη σκληρή αντιδυτική του στάση, σημείωσε ότι το κύριο ζήτημα είναι ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες απέκτησαν μια αίσθηση για το τι μπορεί να σημαίνει ένας πόλεμος για την ήπειρό τους, κάτι που κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς ότι υποδαυλίζουν για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους.

«Το σημαντικό είναι ότι οι κοντόφθαλμοι Ευρωπαίοι νιώθουν τον κίνδυνο του πολέμου στο πετσί τους, φοβούνται και τρέμουν σαν ζώα σε κοπάδι που οδηγείται στη σφαγή», δήλωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι πολίτες μπορεί να στρέψουν την οργή τους κατά του Μερτς και του Μακρόν.

Οι ευρωπαϊκές συζητήσεις για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την αγορά όπλων για την Ουκρανία, αλλά και τα σχέδια για την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών που εισέρχονται στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο και για τη δημιουργία «drones wall», έχουν προκαλέσει την αντίδραση Ρώσων κυβερνητικών αξιωματούχων, οι οποίοι επανειλημμένα δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να επιτεθούν σε κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, παρά τις αντίθετες εκτιμήσεις.