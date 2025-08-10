Προκλητική ρητορική χρησιμοποίησε για ακόμη μια φορά ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί προσπαθούν να ματαιώσουν τις αμερικανικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Κίεβο έχει φτάσει στο σημείο να προσλάβει δολοφόνους από λατινοαμερικανικά καρτέλ ναρκωτικών για να πολεμήσουν.

«Ενώ οι Ευρωηλίθιοι προσπαθούν να εμποδίσουν τις αμερικανικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, το αγωνιώδες καθεστώς της Ουκρανίας πανικοβάλλεται και στρατολογεί τα πιο άθλια αποβράσματα της ανθρωπότητας στο μέτωπο. Έχει φτάσει στο επίπεδο των δολοφόνων από τα καρτέλ της Κολομβίας και του Μεξικού, των οποίων τα ονόματα είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο από αναφορές και τηλεοπτικές σειρές για το έγκλημα των ναρκωτικών: «Clan del Golfo», «Sinaloa», «Jalisco Nueva Generacion» και άλλα», έγραψε ο Μεντβέντεφ στο κανάλι του στο Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η εταιρεία Segurkol Ltd. από το Μεντεγίν ασχολείται με τη στρατολόγηση κακοποιών», αλλά οι μαχητές των καρτέλ ναρκωτικών είναι κακοί στρατιώτες. «Γι' αυτό οι στρατιώτες μας τους εξοντώνουν τόσο γρήγορα, που οι μεταφορείς δεν προλαβαίνουν να μαζέψουν τα φέρετρα όλων όσων δεν βρήκαν την ησυχία τους στο υγρό χώμα», σημείωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.