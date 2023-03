Ο άνδρας που πυροβόλησε και σκότωσε αρκετούς ανθρώπους σε κέντρο λατρείας των Μαρτύρων του Ιεχωβά στη γερμανική πόλη Αμβούργο, πιστεύεται ότι είναι πρώην μέλος της κοινότητάς τους, αναφέρει την Παρασκευή το περιοδικό Spiegel.

Ο άνδρας, ηλικίας 35 ετών δεν ήταν γνωστός στις αρχές ως εξτρεμιστής, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Αμβούργου δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες, παραπέμποντας σε επικείμενη συνέντευξη Τύπου.

Ο αρχηγός της αστυνομίας ανέφερε ότι ο δράστης έπασχε πιθανών από «ψυχική ασθένεια» και ότι άδειασε εννιά γεμιστήρες στην επίθεση, ενώ σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Αμβούργου το ημιαυτόματο όπλο που κατείχε ο δράστης, με γερμανική υπηκοότητα, ήταν νόμιμο και με άδεια.

Να σημειωθεί ότι ο δράστης αυτοκτόνησε μετά την επίθεση.

Νωρίτερα, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς απηύθυνε τις «σκέψεις» του στα θύματα «μιας βάναυσης, βίαιης πράξης» και η κοινότητα των Μαρτύρων του Ιεχωβά εξέφρασε σήμερα τη «βαθιά θλίψη» της για τη φονική επίθεση που διαπράχθηκε «εναντίον των μελών» της έπειτα από θρησκευτική τελετή χθες, Πέμπτη, το βράδυ σε κέντρο της οργάνωσης στο Αμβούργο.

«Η θρησκευτική κοινότητα είναι βαθιά θλιμμένη για το τρομερό φονικό που διαπράχθηκε εναντίον των μελών της σε μια Αίθουσα του Βασιλείου στο Αμβούργο έπειτα από θρησκευτική τελετή», σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό της.

«Άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά», προστίθεται στο κείμενο, ενώ ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμη γνωστός.

Η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ αντέδρασε επίσης μέσω του Twitter δηλώνοντας «συγκλονισμένη από την τρομερή πράξη βίας που διαπράχθηκε εναντίον κοινότητας Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Αμβούργο».

Η αστυνομία του Αμβούργου ανακοίνωσε ότι ο δράστης της επίθεσης στο κτήριο της εκδήλωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά βρίσκεται μεταξύ των νεκρών ανεβάζοντας τον αριθμό τους σε οκτώ, εκ των οποίων τέσσερις άνδρες, δυο γυναίκες, ένα έμβρυο, και ο δράστης όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Εσωτερικών και ο εισαγγελέας του Αμβούργου.

«Βρήκαμε νεκρό άτομο σε κοινοτικό κέντρο στο Γκρος Μπόρστελ που υποθέτουμε ότι θα μπορούσε να είναι ο δράστης», αναφέρεται στην ανάρτηση της αστυνομίας στο Twitter και επισημαίνεται ότι οι έρευνες συνεχίζονται «προκειμένου να αποκλειστεί η πιθανότητα να εμπλέκονται άλλοι δράστες».

