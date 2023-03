Σολτς: Στέλνει την συμπαράσταση του στα θύματα της εκκλησίας Μαρτύρων του Ιεχωβά

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς απηύθυνε τις «σκέψεις» του στα θύματα «μιας βάναυσης, βίαιης πράξης» και η κοινότητα των Μαρτύρων του Ιεχωβά εξέφρασε σήμερα τη «βαθιά θλίψη» της για τη φονική επίθεση που διαπράχθηκε «εναντίον των μελών» της έπειτα από θρησκευτική τελετή χθες, Πέμπτη, το βράδυ σε κέντρο της οργάνωσης στο Αμβούργο.

«Η θρησκευτική κοινότητα είναι βαθιά θλιμμένη για το τρομερό φονικό που διαπράχθηκε εναντίον των μελών της σε μια Αίθουσα του Βασιλείου στο Αμβούργο έπειτα από θρησκευτική τελετή», σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό της. «Άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίσθηκαν σοβαρά», προστίθεται στο κείμενο, ενώ ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμη γνωστός.

Η γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ αντέδρασε επίσης μέσω του Twitter δηλώνοντας «συγκλονισμένη από την τρομερή πράξη βίας που διαπράχθηκε εναντίον κοινότητας Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Αμβούργο».

Ich bin erschüttert über die furchtbare Gewalttat in einer Gemeinde der Zeugen Jehovas in #Hamburg. Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen & den Gemeindemitgliedern. Die Hintergründe werden mit Hochdruck ermittelt. Vielen Dank an @PolizeiHamburg & Rettungskräfte.