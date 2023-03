Επίθεση σε εκκλησία Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Αμβούργο - Επτά νεκροί

Η αστυνομία του Αμβούργου ανακοίνωσε ότι ο δράστης της επίθεσης στο κτίριο της εκδήλωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά βρίσκεται πιθανότατα μεταξύ των νεκρών.

«Βρήκαμε νεκρό άτομο σε κοινοτικό κέντρο στο Γκρος Μπόρστελ που υποθέτουμε ότι θα μπορούσε να είναι ο δράστης», αναφέρεται στην ανάρτηση της αστυνομίας στο Twitter και επισημαίνεται ότι οι έρευνες συνεχίζονται «προκειμένου να αποκλειστεί η πιθανότητα να εμπλέκονται άλλοι δράστες».

