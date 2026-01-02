Προειδοποίηση Τραμπ προς Ιράν: Οι ΗΠΑ έτοιμες να παρέμβουν, αν κατασταλούν βίαια διαδηλωτές

Σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Truth Social τόνισε ότι σε περίπτωση που οι ιρανικές Αρχές ανοίξουν πυρ και σκοτώσουν διαδηλωτές, οι ΗΠΑ θα παρέμβουν για να τους «σώσουν».

«Είμαστε οπλισμένοι και έτοιμοι να δράσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Η ανάρτηση καταλήγει με τη φράση «ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα», υπογραμμίζοντας το μήνυμα αποτροπής που επιχείρησε να στείλει προς την Τεχεράνη.

Ιράν: Διαδηλωτές καίνε αγάλματα και μνημεία του ισλαμικού καθεστώτος (vid)

Παράλληλα, στο Κουχντάστ, στην επαρχία Λορεστάν, διαδηλωτές ανέτρεψαν και έκαψαν αγάλματα και μνημεία του ισλαμικού καθεστώτος στο Ιράν, με τις ταραχές να συνεχίζονται για έκτη μέρα.

In Kuhdasht, Lorestan province Iranian protesters are toppling and burning down statues and monuments of the Islamist regime, as the nationwide anti-regime, pro-Shah, pro-@PahlaviReza uprising continues to gain momentum, following Reza Shah Pahlavi II's message

Στο μεταξύ, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών στο Ιράν, όπως μετέδωσαν την Πέμπτη ιρανικά μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων τριών ετών στην Ισλαμική Δημοκρατία, εξαιτίας της επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης, οδήγησαν σε βία σε αρκετές επαρχίες.

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας άφησαν έξι νεκρούς σήμερα στο δυτικό Ιράν, στους πρώτους θανάτους που καταγράφονται μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας την περασμένη Κυριακή στη χώρα με επίκεντρο την ακρίβεια.

Αναλυτικά, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι τρεις διαδηλωτές σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης σε αστυνομικό τμήμα στην επαρχία Λορεστάν, στη δυτική πλευρά της χώρας, όπου μέχρι στιγμής εκεί σημειώνονται οι πιο βίαιες συμπλοκές.

«Οι ταραξίες εισήλθαν στο αρχηγείο της αστυνομίας περίπου στις 18:00 (τοπική ώρα) την Πέμπτη... συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις της αστυνομίας και έκαψαν αρκετά περιπολικά», μετέδωσε το Fars.

Τριάντα άτομα που κατηγορούνται για «διατάραξη της δημόσιας τάξης» συνελήφθησαν στην Τεχεράνη, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim σήμερα το βράδυ, παρόλο που δεν είχαν αναφερθεί επίσημα περιστατικά από τις αρχές στην πρωτεύουσα τις τελευταίες ημέρες.

«Μετά από συντονισμένη επιχείρηση των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, 30 άτομα που διατάρασσαν τη δημόσια τάξη στην περιοχή Μαράρντ δυτικά της Τεχεράνης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες το βράδυ», ανέφερε το Tasnim.

Νωρίτερα, το Fars και η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Hengaw ανέφεραν θανάτους στην πόλη Λορντεγκάν, στην επαρχία Τσαρμαχάλ και Μπαχτιαρί. Οι αρχές επιβεβαίωσαν έναν θάνατο στη δυτική πόλη Κουχντάστ, ενώ η Hengaw ανέφερε έναν ακόμη θάνατο στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας αποτελούν σημαντική κλιμάκωση των ταραχών που εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα από τότε που οι ιδιοκτήτες καταστημάτων ξεκίνησαν τις διαμαρτυρίες την Κυριακή, λόγω της κυβερνητικής διαχείρισης της ραγδαίας υποτίμησης του ριάλ και της εκτόξευσης των τιμών.

Βίντεο που εξασφάλισε το Iran International δείχνουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν έφοδο σε κοιτώνα του Πανεπιστημίου Beheshti το βράδυ της Τετάρτης, 1ης Ιανουαρίου, και συνέλαβαν αρκετούς φοιτητές.



Βία καταγράφεται σε αρκετές πόλεις

Παράλληλα, το Fars μετέδωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Λορντεγκάν κατά τις συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και όσων χαρακτήρισε «οπλισμένους διαδηλωτές». Νωρίτερα είχε αναφέρει ότι αρκετοί είχαν χάσει τη ζωή τους. Η Hengaw ανέφερε ότι αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν εκεί από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανέφεραν ότι ένας άνδρας από την εθελοντική παραστρατιωτική δύναμη Μπασίτζ σκοτώθηκε στο Κουχντάστ και άλλοι 13 τραυματίστηκαν, κατηγορώντας τους διαδηλωτές ότι εκμεταλλεύτηκαν τις κινητοποιήσεις.

Η Hengaw δήλωσε ότι ο άνδρας, τον οποίο οι Φρουροί ονόμασαν Αμίρχοσσαν Χονταγιάρι Φαρντ, συμμετείχε στις διαδηλώσεις και σκοτώθηκε από δυνάμεις ασφαλείας.

Η Hengaw ανέφερε επίσης ότι ένας διαδηλωτής πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε την Τετάρτη στην επαρχία Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα καμία από αυτές τις αναφορές.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη και στη Μαρβντάστ, στην επαρχία Φαρς, σύμφωνα με το ακτιβιστικό ειδησεογραφικό site HRANA. Η Hengaw ανέφερε ότι διαδηλωτές συνελήφθησαν την Τετάρτη στις δυτικές επαρχίες Κερμανσάχ, Χουζεστάν και Χαμεντάν.

Θολό οπτικό υλικό φέρεται να δείχνει δυνάμεις του καθεστώτος να ρίχνουν δακρυγόνα σε πλήθη σε αγορά της Τεχεράνης.