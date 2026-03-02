Προειδοποίηση Κατζ προς Χεζμπολάχ: Νο.1 στόχος μας ο Ναΐμ Κασέμ-Επιβεβαίωση και από IDF

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, γνωστοποίησε ότι ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, είναι στόχος, αφού η τρομοκρατική ομάδα εκτόξευσε ρουκέτες και drones κατά του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τα πυρά κατά του Ισραήλ, και ο Ναΐμ Κασέμ, ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, ο οποίος αποφάσισε τα πυρά υπό την πίεση του Ιράν, από τώρα και στο εξής, είναι ένας σαφής στόχος για εξάλειψη», λέει ο Κατζ στο X.

Πρόσθεσε δε ότι όποιος «ακολουθήσει το μονοπάτι» του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε από το Ισραήλ το Σάββατο, «σύντομα θα βρεθεί μαζί του στα βάθη της κόλασης με όλους όσους έχουν εξαλειφθεί από τον άξονα του κακού».

Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή με στόχο έναν «ανώτερο τρομοκράτη» της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό.

Τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η επιδρομή έπληξε τα νότια προάστια της Βηρυτού, ένα προπύργιο της Χεζμπολάχ.