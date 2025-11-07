Προειδοποίηση Γερμανού αξιωματούχου: Η Ρωσία μπορεί να εξαπολύσει μικρής κλίμακας επίθεση στο ΝΑΤΟ

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ανώτατος Γερμανός αξιωματούχος, ο οποίος προειδοποιεί ότι η Ρωσία διαθέτει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει περιορισμένης κλίμακας επίθεση σε έδαφος του ΝΑΤΟ οποιαδήποτε στιγμή, ωστόσο, όπως αναφέρει, μια τέτοια απόφαση θα εξαρτηθεί από τη στάση που θα τηρήσουν οι δυτικοί σύμμαχοι.

Συγκεκριμένα, ο αντιστράτηγος Αλεξάντερ Σόλφρανκ σε συνέντευξή του στο Reuters τόνισε ότι «αν εξετάσει κανείς τις σημερινές ικανότητες και τη μαχητική ισχύ της Ρωσίας, θα διαπιστώσει ότι η Μόσχα θα μπορούσε να εξαπολύσει μια μικρής κλίμακας επίθεση σε έδαφος του ΝΑΤΟ ακόμη και αύριο».

«Μικρή, γρήγορη, τοπικά περιορισμένη, τίποτα το μεγάλο — η Ρωσία είναι υπερβολικά απασχολημένη στην Ουκρανία για κάτι ευρύτερο», πρόσθεσε.

Ο Σόλφρανκ, επικεφαλής της Διοίκησης Συνδυασμένων Επιχειρήσεων της Γερμανίας, που είναι υπεύθυνος για τον στρατιωτικό σχεδιασμό της χώρας, επανέλαβε επίσης τις προειδοποιήσεις του ΝΑΤΟ ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αναπτύξει ικανότητα για μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της 32μελούς Συμμαχίας έως το 2029, εάν συνεχίσει τους εξοπλιστικούς της ρυθμούς.

Στον αντίποδα, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αρνείται οποιαδήποτε επιθετική πρόθεση, υποστηρίζοντας ότι η εισβολή του 2022 στην Ουκρανία ήταν ενέργεια αυτοάμυνας απέναντι στις «επεκτατικές φιλοδοξίες» του ΝΑΤΟ εις βάρος της Ρωσίας.

Μιλώντας από τα κεντρικά του γραφεία — μια εκτεταμένη στρατιωτική βάση στο βόρειο Βερολίνο — ο Σόλφρανκ σημείωσε ότι παρά τις απώλειες στην Ουκρανία, η ρωσική πολεμική αεροπορία διατηρεί σημαντική μαχητική ικανότητα, ενώ οι πυρηνικές και πυραυλικές δυνάμεις της παραμένουν ανεπηρέαστες.

Και παρότι ο στόλος της Μαύρης Θάλασσας έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα, οι υπόλοιποι ρωσικοί στόλοι δεν έχουν υποστεί μείωση, πρόσθεσε.

«Οι χερσαίες δυνάμεις υφίστανται απώλειες, αλλά η Ρωσία έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να αυξήσει τον συνολικό αριθμό των στρατιωτών της σε 1,5 εκατομμύριο», είπε.

«Και η Ρωσία διαθέτει επαρκή αριθμό αρμάτων μάχης ώστε να καταστήσει μια περιορισμένη επίθεση απολύτως εφικτή, ακόμη και αύριο», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ενδείξεις πως μια τέτοια επίθεση σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή.

Οι πρόσφατες παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones έχουν εντείνει τις δυτικές ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση εκ μέρους της Μόσχας.

Νωρίτερα φέτος, η γερμανική κυβέρνηση χαλάρωσε το συνταγματικό «φρένο χρέους», ώστε να μπορέσει να επιτύχει τον νέο στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ίσες με το 3,5% του ΑΕΠ έως το 2029 — γεγονός που θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες από περίπου 100 δισ. ευρώ το 2025 σε 160 δισ. ευρώ (187 δισ. δολάρια) το 2029.

Παράλληλα, η Γερμανία σχεδιάζει να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της κατά 60.000 άτομα, ανεβάζοντας το συνολικό στρατιωτικό προσωπικό σε περίπου 260.000 στρατιώτες.

Ο Σόλφρανκ ανέφερε ότι το αν η Μόσχα θα επέλεγε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ θα εξαρτηθεί από τρεις παράγοντες: τη στρατιωτική ισχύ της, την επιχειρησιακή της απόδοση και την ηγεσία της.

«Αυτοί οι τρεις παράγοντες με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μια ρωσική επίθεση θα μπορούσε να είναι πιθανή. Το αν θα συμβεί ή όχι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δική μας συμπεριφορά», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις αποτρεπτικές ενέργειες του ΝΑΤΟ.

Ο στρατηγός σημείωσε ότι οι υβριδικές τακτικές πολέμου της Μόσχας, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων με drones, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής, που περιλαμβάνει και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος της Ρωσίας είναι να προκαλεί το ΝΑΤΟ και να δοκιμάζει την αντίδρασή του, προκειμένου να καλλιεργεί ανασφάλεια, να διασπείρει φόβο, να προκαλεί ζημιές, να κατασκοπεύει και να ελέγχει την ανθεκτικότητα της Συμμαχίας.