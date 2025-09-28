Η Μολδαβία σε ευρωπαϊκή τροχιά – Προηγείται το κόμμα της Σάντου στις εκλογές

Προβάδισμα καταγράφει το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) της προέδρου Μάια Σάντου στις βουλευτικές εκλογές της Μολδαβίας, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με σχεδόν το 70% των ψηφοδελτίων καταμετρημένο, το PAS συγκεντρώνει 44% των ψήφων. Το Πατριωτικό Μπλοκ, που διατηρεί φιλορωσικό προσανατολισμό, ακολουθεί με 28%.

Η καταμέτρηση ξεκίνησε μετά το κλείσιμο της κάλπης στις 21:00 τοπική ώρα.

Υπενθυμίζεται ότι, οι εκλογές θεωρούνται κρίσιμες για τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της χώρας, με το PAS να στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική και την ένταξη στην ΕΕ έως το 2030, ενώ το Πατριωτικό Μπλοκ έχει ταχθεί υπέρ στενότερων δεσμών με τη Μόσχα.

Η πρόεδρος Μάια Σάντου παρουσιάζει τις εκλογές ως δοκιμασία για την υπόσταση της χώρας των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία έχει επίσης στενούς πολιτιστικούς και γλωσσικούς δεσμούς με τη γειτονική Ρουμανία, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις προσπάθειες της Ρωσίας να επηρεάσει την ψηφοφορία.

«Εάν η Ρωσία εξασφαλίσει τον έλεγχο της Μολδαβίας, οι συνέπειες θα είναι άμεσες και επικίνδυνες για τη χώρα μας και για την ευρύτερη περιοχή», τόνισε η Σάντου σε ομιλία της την Δευτέρα.

Η Σάντου και το PAS υπογραμμίζουν πως η ένταξη της χώρας στην ΕΕ είναι κλειδί για το μέλλον της Μολδαβίας και την αποφυγή της ρωσικής επιρροής.

Το PAS αγωνίζεται να διατηρήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία εν μέσω της προσπάθειας του φιλορωσικού Πατριωτικού Μπλοκ να κερδίσει την εξουσία και να απομακρύνει την χώρα από στενότερους δεσμούς με τις Βρυξέλλες και να την οδηγήσει στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας.

Ωστόσο, πολλοί ψηφοφόροι εστιάζουν περισσότερο σε εσωτερικά ζητήματα, διατηρώντας επιφυλάξεις για το τι μπορεί να σημαίνουν οι στενότεροι δεσμοί με την ΕΕ για μια οικονομία που βασίζεται κυρίως στον αγροτικό τομέα. Οι εισοδηματικές ανισότητες σε περιφερειακό επίπεδο επιτείνουν την αβεβαιότητα.