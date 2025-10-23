Πούτιν: Οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ δεν θα επηρεάσουν σοβαρά την οικονομία της Ρωσίας

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι οι νέες κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελούν μια προσπάθεια άσκησης πίεσης στη Ρωσία, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Μάλιστα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε πως η «η Ρωσία δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε εξωτερικές πιέσεις».

Χαρακτήρισε τις αμερικανικές κυρώσεις «μη φιλική ενέργεια» και σημείωσε ότι ναι μεν «θα έχουν ορισμένες κυρώσεις», αλλά «δεν θα επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική ευημερία της Ρωσίας»,προσθέτοντας ότι ο ρωσικός ενεργειακός τομέας «αισθάνεται σίγουρος».

«Πρόκειται, φυσικά, για μια προσπάθεια άσκησης πίεσης στη Ρωσία», είπε ο Πούτιν. «Αλλά καμία χώρα με αυτοσεβασμό και κανένας λαός με αυτοσεβασμό δεν λαμβάνει αποφάσεις υπό πίεση».

«Η απότομη μείωση της ποσότητας του ρωσικού πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά θα οδηγούσε σε αύξηση των τιμών», ανέφερε ο Πούτιν.

Στη συνέχεια στάθηκε στο γεγονός πως στο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνεται η απαγόρευση προμήθειας στη Ρωσία τουαλετών, νιπτήρων και άλλων ειδών υδραυλικών εγκαταστάσεων.

«Αυτό θα τους κοστίσει ακριβά. Μου φαίνεται ότι [τις τουαλέτες] θα τις χρειαστούν εκείνοι (οι Ευρωπαίοι) στην κατάσταση που βρίσκονται και αν συνεχίσουν αυτή την πολιτική απέναντι στη Ρωσική Ομοσπονδία», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι συζήτησε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, τον αντίκτυπο που θα είχε η κατάσταση με τις ρωσικές πετρελαϊκές προμήθειες στις παγκόσμιες τιμές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ ήρε έναν βασικό περιορισμό στη χρήση από την Ουκρανία ορισμένων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που της έχουν παρασχεθεί από δυτικούς συμμάχους, καθώς και για τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι περί εγχώριων πυραύλων με εμβέλεια 3.000 χιλιομέτρων, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απάντησε: «Πρόκειται για μια απόπειρα κλιμάκωσης».

Παράλληλα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε ότι η απάντηση της Μόσχας σε πιθανά πλήγματα που θα είναι βαθιά εντός της Ρωσίας θα είναι «πολύ σοβαρή και συντριπτική».

«Χρειάζεται προετοιμασία για τη συνάντηση με Τραμπ»

Για την ακύρωση ή αναβολή της συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το Βουδαπέστη ο Πούτιν είπε ότι η πρωτοβουλία για τις συνομιλίες ανήκει στις ΗΠΑ, και αυτό αποδεικνύεται από την πρόταση για την ίδια τη συνάντηση και τον τόπο της.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι συμφώνησε με αυτή την πρόταση και ότι τόνισε την ανάγκη να προετοιμαστούν καλά τέτοιες συναντήσεις.

«Εάν δεν προετοιμάσουμε σωστά αυτή τη συνάντηση, θα ήταν λάθος για μένα και για τον Αμερικανό πρόεδρο να προσεγγίσουμε την συνάντηση με αδιαφορία και να αποχωρήσουμε χωρίς το αναμενόμενο αποτέλεσμα», είπε ο Πούτιν, σχολιάζοντας τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, για την ακύρωση της συνάντησης.