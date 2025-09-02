Πούτιν: Η Ρωσία επιδιώκει αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με την Κίνα και τη Μογγολία

«Η Ρωσία καταβάλει ειλικρινή προσπάθεια να αναπτύξει σχέσεις τόσο με τη Μογγολία όσο και με την Κίνα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην τριμερή συνάντηση με τους ηγέτες αυτών των χωρών στο Πεκίνο, η οποία ξεκίνησε σήμερα.

«Η Ρωσία αγωνίζεται ειλικρινά για την πολύπλευρη ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών, ισότιμων και ολοκληρωμένων σχέσεων τόσο με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας όσο και με τη Μογγολία », δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram του Κρεμλίνου.



Με τη σειρά του ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και στον πρόεδρο της Μογγολίας, Ουκνάαγκιν Χουρελσούχ, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Πεκίνο την Τρίτη ότι οι τρεις χώρες θα πρέπει να ενισχύσουν την αλληλεγγύη και τη συνεργασία και να αυξήσουν την αμοιβαία υποστήριξη.



Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα ο Πούτιν μαζί με τον Κινέζο ομολογό του, συγκεντρώθηκαν στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού για μια συνάντηση με τον ηγέτη της Μογγολίας, στην οποία αναμένεται να συζητήσουν ένα τεράστιο έργο αγωγού φυσικού αερίου και διμερείς συνομιλίες.

Ο Πούτιν ευχαρίστησε τον «αγαπητό φίλο» του Σι για τη θερμή υποδοχή και είπε ότι η στενή επικοινωνία έδειξε ότι οι σχέσεις της Ρωσίας με την Κίνα βρίσκονται σε «πρωτοφανές υψηλό επίπεδο», σύμφωνα με ένα βίντεο των συνομιλιών που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram του Κρεμλίνου.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε σαφή θέση ενάντια στον ηγεμονισμό και την πολιτική της ισχύος», δήλωσε ο Σι σε μια συνάντηση με περισσότερους από 20 ηγέτες μη δυτικών χωρών σε μια σύνοδο κορυφής τη Δευτέρα, σε μια ελαφρώς καλυμμένη επίθεση εναντίον του γεωπολιτικού του αντιπάλου από την άλλη πλευρά του Ειρηνικού Ωκεανού.