Ανάλυση Bloomberg

Καθώς οι σύμμαχοι της Ουκρανίας συζητούν εγγυήσεις ασφαλείας για να αποτρέψουν περαιτέρω ρωσικές εδαφικές καταλήψεις, μια μακροπρόθεσμη επιλογή θα ήταν η Ουκρανία να ενταχθεί στην ΕΕ και να υπαχθεί στην ρήτρα αμοιβαίας άμυνας της ΕΕ.

Η Ουκρανία τροποποίησε το σύνταγμά της το 2019 για να συμπεριλάβει έναν στρατηγικό στόχο να ενταχθεί στην πολιτική και οικονομική ένωση, καθώς και στο ΝΑΤΟ.

Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις παραμένουν σε εξέλιξη, εν μέρει λόγω της ανάγκης οι υποψήφιοι να εξασφαλίσουν ομόφωνη έγκριση από τα νυν κράτη μέλη για να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα.

Πώς θα μπορούσε η ένταξη στην ΕΕ να προσφέρει στην Ουκρανία ασφάλεια έναντι της ρωσικής επιθετικότητας;

Η ένταξη στην ΕΕ δεν αποτελεί επιλογή για άμεση εγγύηση ασφάλειας, καθώς η ένταξη στο μπλοκ είναι μια διαδικασία που διαρκεί χρόνια. Ωστόσο, μόλις μια χώρα γίνει μέλος της ΕΕ, η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του μπλοκ - που ορίζεται στο Άρθρο 42.7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - αναφέρει λεπτομερώς ότι εάν ένα κράτος μέλος πέσει θύμα ένοπλης επίθεσης, οι άλλες χώρες της ΕΕ έχουν «υποχρέωση να το βοηθήσουν και να το συνδράμουν με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους».

Γιατί ο Όρμπαν είναι αντίθετος στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ;

Σε αντίθεση με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Όρμπαν διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και έχει δηλώσει ότι η είσοδος της Ουκρανίας στην ΕΕ θα αποτελούσε «οικονομική αυτοκτονία» και θα απειλούσε θέσεις εργασίας στον γεωργικό τομέα της Ουγγαρίας.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα ήταν «αδύνατο» για την Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά υποστηρίζει περισσότερο την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, τηλεφώνησε στον Όρμπαν στα μέσα Αυγούστου για να συζητήσει γιατί εμποδίζει τη διαδικασία ένταξης, ανέφερε το Bloomberg.

Η συζήτηση προκλήθηκε από την επίσκεψη Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο, οι οποίοι συνόδευσαν τον Ζελένσκι για συνομιλίες και ζήτησαν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσει την επιρροή του για να πείσει τον Όρμπαν να εγκαταλείψει την αντίθεσή του.