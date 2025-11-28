Πολωνία: Σύλληψη Ουκρανών και Λευκορώσων για κατασκοπεία κατόπιν ξένων εντολών

Η Πολωνία συνέλαβε δύο Ουκρανούς και τρεις Λευκορώσους με την κατηγορία ότι δρούσαν κατόπιν εντολών ξένων μυστικών υπηρεσιών, όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές την Παρασκευή, ενώ η Βαρσοβία προειδοποιεί για ρωσικές προσπάθειες αποσταθεροποίησης χωρών που υποστηρίζουν το Κίεβο.

Η Πολωνία αναφέρει ότι έχει γίνει στόχος εμπρησμών και κυβερνοεπιθέσεων σε αυτό που χαρακτηρίζει «υβριδικό πόλεμο» που διεξάγεται από τη Ρωσία για να υπονομεύσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία. Η Μόσχα αρνείται τις κατηγορίες.

Οι ύποπτοι, οι οποίοι κατονομάζονται ως οι Ουκρανοί Ολέξαντρ Σ. και Σοφία Τσ., ανήλικη, και οι Λευκορώσοι Βικτόρια Μ., Άντον Μ. και Ουλατζίμιρ Ο., συνελήφθησαν στις 25 και 26 Νοεμβρίου από την αστυνομία και τις ειδικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Οι φερόμενες δραστηριότητές τους περιελάμβαναν τη φωτογράφιση και τη μετάδοση εικόνων κρίσιμων υποδομών και σημείων σημαντικών για την εθνική ασφάλεια το 2024 και στις αρχές του 2025.

«Για αυτές τις εργασίες, οι ύποπτοι πληρώθηκαν σε κρυπτονομίσματα», αναφέρει η ανακοίνωση των εισαγγελέων.

Η κατασκοπεία στην Πολωνία τιμωρείται με φυλάκιση από 5 έως 30 χρόνια.

Τρεις από τους υπόπτους τέθηκαν υπό κράτηση για τρεις μήνες, ενώ η ανήλικη στάλθηκε σε κέντρο κράτησης ανηλίκων. Ο Ουλατζίμιρ Ο. απαγορεύτηκε να φύγει από τη χώρα και δεν συνελήφθη λόγω κακής υγείας.

«Η έρευνα αφορά τη συμμετοχή ατόμων σε ξένες μυστικές δραστηριότητες εναντίον της Δημοκρατίας της Πολωνίας μεταξύ Μαρτίου 2024 και Φεβρουαρίου 2025 σε Ρζεζόφ, Βαρσοβία, Λοτζ και άλλες περιοχές», ανέφεραν οι εισαγγελείς.

«Οι δραστηριότητες περιελάμβαναν λήψη και διαμοιρασμό φωτογραφιών κρίσιμων υποδομών, καθώς και ανάρτηση αφισών και δημιουργία γκράφιτι».