Πολωνία: Εκατοντάδες άτομα εγκλωβίστηκαν από την έντονη χιονόπτωση - Ουρές 20 χλμ.

Η έντονη χιονόπτωση στην Πολωνία προκάλεσε ουρές μήκους έως και 20 χλμ. σε έναν αυτοκινητόδρομο μεταξύ της πρωτεύουσας Βαρσοβίας και του Γκντανσκ κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την αστυνομία την Τετάρτη.

Ενώ η κατάσταση άφησε εκατοντάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους στα αυτοκίνητά τους σε συνθήκες παγετού, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης η κυκλοφορία είχε ξαναρχίσει, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Η δύσκολη κατάσταση ξεκίνησε χθες μετά τις 4 μ.μ., όταν τα πρώτα φορτηγά στην άρχισαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην προσέγγιση των ανηφορών», δήλωσε ο Τόμας Μαρκόφσκι, εκπρόσωπος της αστυνομίας της βόρειας πόλης Όλστιν.

«Αυτό οδήγησε σε κυκλοφοριακή συμφόρηση μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων κατά τη διάρκεια της νύχτας».

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών Στάνισλαβ Μπουκόβιτς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι κανείς δεν τραυματίστηκε ως αποτέλεσμα της δύσκολης κατάστασης στους δρόμους.

Η Άννα Καρτσέφσκα, εκπρόσωπος της αστυνομίας στην Οστρόντα, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί προσπάθησαν να βοηθήσουν τους οδηγούς που είχαν κολλήσει. Η Οστρόνταα βρίσκεται στον αυτοκινητόδρομο περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά του Όλστιν.

«Βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε και προσφέραμε καφέ και ζεστό τσάι στους οδηγούς, τα οποία είχε ετοιμάσει για εμάς το δημαρχείο της Οστρόντα», είπε.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP ανέφερε ότι υπήρξαν επίσης κάποιες διαταραχές στις σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές, αλλά ότι οι υπηρεσίες επανέρχονταν στο φυσιολογικό.