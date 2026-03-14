Γιατί ο μεγαλύτερος κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης ίσως προέλθει τελικά από το Πακιστάν

Στη δημόσια συζήτηση για τον πυρηνικό κίνδυνο, το βλέμμα τείνει να καρφώνεται αντανακλαστικά στις μεγάλες δυνάμεις: στα τεράστια οπλοστάσια των ΗΠΑ και της Ρωσίας, στις «κόκκινες γραμμές» και στις κρίσεις υψηλής έντασης που απειλούν τη στρατηγική σταθερότητα. Αυτή η εστίαση είναι εύλογη. Κρύβει όμως ένα παράδοξο: ένα από τα πιο ρεαλιστικά μονοπάτια πυρηνικής κλιμάκωσης σήμερα ίσως δεν περνά από την Ουάσιγκτον ή τη Μόσχα, αλλά από μια περιφερειακή εξίσωση όπου ο χρόνος απόφασης είναι ελάχιστος, οι πολιτικο-στρατιωτικές πιέσεις είναι υψηλές, και ο καταλύτης μπορεί να είναι μια τρομοκρατική ενέργεια.

Το επιχείρημα δεν είναι ότι «το Πακιστάν θα προκαλέσει σίγουρα πυρηνικό πόλεμο». Είναι κάτι πιο ψυχρό και, γι' αυτό, πιο σοβαρό: ότι το Πακιστάν αποτελεί ίσως τον πιο υποτιμημένο και σύνθετο πυρηνικό κίνδυνο του διεθνούς συστήματος, επειδή συνδυάζει πυρηνικό οπλοστάσιο, διαρκή περιφερειακή αντιπαράθεση με την Ινδία, εσωτερικές θεσμικές εντάσεις, ιστορικό εξτρεμιστικών δικτύων και μια βαριά κληρονομιά διάδοσης πυρηνικής τεχνογνωσίας.

Γιατί το Πακιστάν είναι μοναδική πυρηνική περίπτωση

Πρώτον, το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη με σαφή αντικειμενικό αντίπαλο: την Ινδία. Το Stockholm International Peace Research Institute εκτιμά ότι το Πακιστάν διαθέτει περίπου 170 πυρηνικές κεφαλές (Ιανουάριος 2025), έναντι 180 της Ινδίας, με αμφότερες χώρες να βρίσκονται σε τροχιά εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης νέων φορέων, συμπεριλαμβανομένης της επιδίωξης πολλαπλών κεφαλών σε βαλλιστικούς πυραύλους.

Δεύτερον, σε αντίθεση με άλλες πυρηνικές δυνάμεις που δημοσιεύουν εκτενή επίσημα δόγματα, το Πακιστάν λειτουργεί με στρατηγική ασάφεια. Οι «δογματικές» ενδείξεις προκύπτουν συχνά από δηλώσεις αξιωματούχων, ιδίως του αντιστράτηγου σε αποστρατεία Khalid Kidwai, πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Στρατηγικών Σχεδίων. Η αξιόπιστη αξιολόγηση του Bulletin of the Atomic Scientists και της FAS περιγράφει το δόγμα ως «credible minimum deterrence» που επιδιώκει «full spectrum deterrence» – δηλαδή κάλυψη ολόκληρου του φάσματος σεναρίων, από συμβατικές συγκρούσεις έως στρατηγικά πλήγματα.

Τρίτον, και αυτό είναι κρίσιμο: στην καρδιά της πακιστανικής αποτροπής βρίσκεται η λογική ότι τα πυρηνικά «ισοσταθμίζουν» μια πραγματική ή αντιλαμβανόμενη συμβατική μειονεξία έναντι της Ινδίας. Εδώ εισέρχονται τα τακτικά πυρηνικά – όπλα πεδίου μάχης που συζητούνται ως εργαλεία «χαμηλότερης κλίμακας» αποτροπής. Η προβληματική είναι ακριβώς ότι αυτά τα όπλα μπορεί να ρίχνουν το ψυχολογικό και επιχειρησιακό κατώφλι χρήσης, κάνοντας πιο πιθανό μια σύγκρουση να περάσει από το συμβατικό στο πυρηνικό επίπεδο μέσω «σταδιακής» λογικής.

Μάιος 2025: Η κρίση που επαλήθευσε τις χειρότερες ανησυχίες

Η αφηρημένη ανάλυση έγινε ξαφνικά πολύ συγκεκριμένη τον Μάιο του 2025. Η τετραήμερη στρατιωτική αντιπαράθεση Ινδίας–Πακιστάν (7-10 Μαΐου 2025) – γνωστή ως Επιχείρηση Sindoor – υπήρξε η σοβαρότερη μεταξύ των δύο πυρηνικών αντιπάλων εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με την ανάλυση του Stimson Center «Four Days in May» (Μαΐος 2025). Η κρίση πυροδοτήθηκε από τρομοκρατική επίθεση στο Pahalgam της Κασμίρ στις 22 Απριλίου, με 26 νεκρούς αμάχους, μετά την οποία η Ινδία εξαπέλυσε πλήγματα κατά υποδομών των οργανώσεων Lashkar-e-Taiba και Jaish-e-Mohammed στο πακιστανικό έδαφος.

Αυτό που καθιστά την κρίση ιδιαίτερα χρήσιμη για τους σκοπούς αυτής της ανάλυσης δεν είναι μόνο η στρατιωτική έκτασή της, αλλά κυρίως αυτό που συνέβη στο υπόγειο επίπεδο. Σύμφωνα με ανάλυση του Stimson Center (Christopher Clary, «Four Days in May»), οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα παρακολούθησαν ενδείκτες πακιστανικής πυρηνικής ετοιμότητας κατά τη διάρκεια της κρίσης, ένα στοιχείο που αναδεικνύει ότι η πυρηνική διάσταση δεν παρέμεινε υποθετική. Ταυτόχρονα, η Ινδία χρησιμοποίησε πυραύλους BrahMos για να πλήξει αεροπορικές βάσεις και κέντρα διοίκησης στο Πακιστάν. Ο BrahMos ταξινομείται επίσημα ως συμβατικό σύστημα, ωστόσο αναλυτές του Stimson Center και άλλων ιδρυμάτων έχουν επισημάνει ότι θα μπορούσε θεωρητικά να εξοπλιστεί με πυρηνική κεφαλή, δημιουργώντας ακριβώς τη συνθήκη αμφιβολίας που δεν επιτρέπει στον αντίπαλο να επαληθεύσει σε πραγματικό χρόνο αν τα εισερχόμενα πλήγματα ήταν συμβατικά. Αυτή η αβεβαιότητα είναι αυτή που οι θεωρητικοί πυρηνικής αποτροπής χαρακτηρίζουν ως υψίστου κινδύνου.

Εδώ βρίσκεται το πιο δομικό πρόβλημα: η γεωγραφία της Νότιας Ασίας και οι ελάχιστες αποστάσεις συνεπάγονται χρόνους πτήσης της τάξης λίγων λεπτών. Κλασική μελέτη στο περιοδικό Science and Global Security υπολογίζει ότι αυτοί οι χρόνοι μπορεί να καθιστούν πρακτικά ανύπαρκτες τις διαδικασίες επιβεβαίωσης, διαβούλευσης και πολιτικής απόφασης. Σε αυτό το περιβάλλον, ο κίνδυνος δεν είναι μόνο η «πρόθεση»· είναι και η λανθασμένη ερμηνεία: τι είναι συμβατικό και τι μπορεί να εκληφθεί ως πυρηνικό; ποια επίθεση έχει περιορισμένους στόχους και ποια προαναγγέλλει κλιμάκωση;

Τρία στρώματα κινδύνου: αστάθεια, εξτρεμισμός, κληρονομιά Khan

Η πυρηνική αποτροπή δεν λειτουργεί σε κενό· απαιτεί ανθεκτικούς θεσμούς και σαφείς αλυσίδες διοίκησης. Στο Πακιστάν, η εσωτερική δομή εξουσίας χαρακτηρίζεται διαχρονικά από έντονη βαρύτητα του στρατού. Ανάλυση του Brookings Institution για τις εκλογές του 2024 περιγράφει ένα περιβάλλον «ελαττωματικών» δημοκρατικών διαδικασιών και έντονης στρατιωτικής επιρροής στο πολιτικό παιχνίδι. Παράλληλα, η σύλληψη του Imran Khan το 2023, αποτελεί συμπτωματική έκφραση βαθύτερων θεσμικών αντιθέσεων. Αυτή η αστάθεια δεν σημαίνει «κατάρρευση κράτους», αλλά σε περιόδους κρίσης αυξάνει τους κινδύνους λαθών, ακραίων πολιτικών πιέσεων ή επιλογών που εξυπηρετούν βραχυπρόθεσμη εσωτερική νομιμοποίηση.

Το δεύτερο στρώμα κινδύνου είναι η παρουσία εξτρεμιστικών δικτύων. Η Lashkar-e-Taiba, καταχωρημένη στις λίστες κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ευθύνεται για τις επιθέσεις στη Μουμπάι το 2008 που άφησαν 166 νεκρούς – σύμφωνα με το Associated Press. Η Jaish-e-Mohammed και η Tehrik-i-Taliban Pakistan, χαρακτηρισμένη ως «Foreign Terrorist Organization» από το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτουν πυκνότητα στο τοπίο. Μια νέα τρομοκρατική επίθεση στην Ινδία με έστω και αμφιλεγόμενες «διασυνδέσεις» με πακιστανικά δίκτυα, ακριβώς όπως η κρίση του Μαΐου 2025, μπορεί να συμπιέσει τους πολιτικούς χρόνους και να ανεβάσει τη σκάλα κλιμάκωσης.

Το τρίτο στρώμα είναι η κληρονομιά του δικτύου Abdul Qadeer Khan, το στοιχείο που διαφοροποιεί ποιοτικά το Πακιστάν από άλλες πυρηνικές δυνάμεις. Το IISS (σε στρατηγικό dossier) και η IAEA (στην έκθεση GOV/2004/12 για τη Λιβύη) τεκμηριώνουν πώς το δίκτυο Khan λειτούργησε ως «μαύρη αγορά» πυρηνικής τεχνογνωσίας, μεταβιβάζοντας τεχνολογία εμπλουτισμού σε τρίτα κράτη. Αυτό δεν είναι μόνο ιστορική καταγραφή: επηρεάζει την εμπιστοσύνη τρίτων για την ικανότητα ελέγχου ευαίσθητης τεχνολογίας, διαμορφώνει πολιτικές κυρώσεων, και παραμένει «βαρίδι» αξιοπιστίας στις διεθνείς αξιολογήσεις κινδύνου.

Τα πιο ρεαλιστικά σενάρια κλιμάκωσης

Τα σενάρια που ακολουθούν δεν είναι «προφητείες». Είναι ρεαλιστικές αλληλουχίες βασισμένες σε τεκμηριωμένους μηχανισμούς κρίσεων και αξιολογήσεις ειδικών. Το πρώτο σενάριο – και το πιο κλασικό – είναι αυτό που μόλις βιώσαμε: μεγάλη τρομοκρατική επίθεση με διασυνδέσεις σε πακιστανικά δίκτυα, ινδική στρατιωτική ανταπόδοση, και πακιστανική χρήση πυρηνικής ρητορικής ή σήμανσης ετοιμότητας ως αντιστάθμιση.

Το δεύτερο σενάριο είναι η ταχεία κλιμάκωση λόγω λάθους υπολογισμού: σε συμπιεσμένους χρόνους απόφασης και με πυραύλους αμφίβολης ή αμφισβητούμενης ταξινόμησης στο παιχνίδι – όπως αποδείχθηκε εμπράκτως τον Μάιο 2025 – ακόμη και χωρίς πρόθεση κλιμάκωσης, οι ηγεσίες μπορεί να οδηγηθούν σε «προκαθορισμένες» αντιδράσεις.

Το τρίτο σενάριο, και ίσως το πιο ανησυχητικό για τους θεωρητικούς πυρηνικής αποτροπής, είναι η περιορισμένη χρήση τακτικού πυρηνικού όπλου. Αναλύσεις του USIP, της Carnegie Endowment και της FAS τεκμηριώνουν ότι η ενσωμάτωση τακτικών επιλογών στην πακιστανική αποτροπή έχει ήδη συντελεστεί. Ακόμη και «περιορισμένη» πυρηνική χρήση στο πεδίο μπορεί να έχει στρατηγικές συνέπειες που ανατρέπουν κάθε λογική σταθεροποίησης.

Τέλος, ένα σενάριο εσωτερικής αποσταθεροποίησης δεν απαιτεί από μόνο του πυρηνικό ατύχημα για να αυξήσει δραματικά τον κίνδυνο: αρκεί να υπονομεύσει τη σαφήνεια των αλυσίδων διοίκησης σε μια εξωτερική κρίση.

Τα αντεπιχειρήματα - και γιατί δεν αρκούν

Η ανάλυση θα ήταν ελλιπής χωρίς να αντιμετωπίσει τα σοβαρά αντεπιχειρήματα. Πρώτον, το Πακιστάν έχει ισχυρό κίνητρο αυτοσυντήρησης: γνωρίζει ότι γενικευμένη πυρηνική χρήση θα είχε καταστροφικές συνέπειες. Δεύτερον, έχει θεσμοποιήσει μηχανισμούς διοίκησης και ελέγχου: η Εθνική Αρχή Διοίκησης (NCA) συγκροτήθηκε το 2000, και η Διεύθυνση Στρατηγικών Σχεδίων (SPD) λειτουργεί ως εκτελεστικός βραχίονας, όπως τεκμηριώνεται από το Arms Control Today και το Nuclear Threat Initiative. Τρίτον, η αποτροπή Ινδίας–Πακιστάν έχει – μέχρι στιγμής – αποτρέψει γενικευμένο πόλεμο, και έχουν υπάρξει διμερή μέτρα μείωσης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Μείωσης Κινδύνου Ατυχημάτων που υπογράφηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2007.

Η Συμφωνία του 2007, ωστόσο, πρέπει να αξιολογείται υπό το φως της κρίσης του Μαΐου 2025. Η τετραήμερη αντιπαράθεση εξελίχθηκε με ταχύτητα και επίπεδο εμπλοκής που ουσιαστικά παρέκαμψαν τους υπάρχοντες διμερείς μηχανισμούς: τα πλήγματα σε αεροπορικές βάσεις, οι αντιπυραυλικές ανταλλαγές και οι αναφορές για σήματα πυρηνικής ετοιμότητας συνέβησαν παρά την ύπαρξη τέτοιων ρυθμίσεων. Ένα διμερές κείμενο μειώνει τον κίνδυνο σε «ήρεμες» περιόδους· δεν ακυρώνει αυτόματα την πίεση σε συνθήκες ταχείας κρίσης.

Γιατί, λοιπόν, δεν αρκούν αυτά για εφησυχασμό; Επειδή το σημερινό ρίσκο δεν είναι μόνο «πρόθεση»· είναι συνδυασμός δομικών πιέσεων. Οι μικροί χρόνοι απόφασης, η λογική full spectrum deterrence που διευρύνει το φάσμα επιλογών, η ενσωμάτωση τακτικών επιλογών, η δυνατότητα τρομοκρατικού καταλύτη, και η ιστορική κληρονομιά δικτύων διάδοσης συγκροτούν ένα πεδίο όπου ακόμη και ένας «ορθολογικός» δρων μπορεί να βρεθεί σε τροχιά ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης. Το International Institute for Strategic Studies επισημαίνει ρητά, σε αξιολόγηση που αναπαράγει και το Nuclear Threat Initiative, ότι παρά τους θεσμικούς μηχανισμούς, στην πράξη ο στρατός είναι πιθανό να υπερισχύει στη λήψη απόφασης σε πόλεμο ή κρίση

Ο πυρηνικός κίνδυνος είναι και περιφερειακός

Το πρόβλημα του Πακιστάν δεν είναι απλώς ότι διαθέτει πυρηνικά. Είναι ότι τα διαθέτει μέσα σε μια από τις πιο κρίσιμες και στενές πυρηνικές εξισώσεις στον κόσμο: με χρόνους προειδοποίησης που συμπιέζουν τη λήψη απόφασης σε λίγα λεπτά, με δογματικές επιλογές που – σε σοβαρές αναλύσεις – διευρύνουν το «φάσμα» αποτροπής, με υπαρκτά και διεθνώς τεκμηριωμένα εξτρεμιστικά δίκτυα που μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης, και με ένα ιστορικό διάδοσης που συνεχίζει να βαραίνει την παγκόσμια αξιολόγηση κινδύνου.

Η κρίση του Μαΐου 2025 δεν ήταν απλώς μια «επικίνδυνη εβδομάδα» στη Νότια Ασία. Ήταν η πιο ολοκληρωμένη επαλήθευση έως τώρα ότι τα δομικά ρίσκα που αναλύονται στο παρόν άρθρο δεν είναι θεωρητικά. Ο ερευνητής Matt Korda του SIPRI, κατά την παρουσίαση του Yearbook 2025, επισήμανε ρητά ότι «ο συνδυασμός πληγμάτων σε στρατιωτικές υποδομές συνδεδεμένες με πυρηνικά και η παραπληροφόρηση τρίτων κινδύνεψαν να μετατρέψουν μια συμβατική σύγκρουση σε πυρηνική κρίση», μια εκτίμηση που αναφέρεται ρητά στην κρίση Ινδίας–Πακιστάν του 2025 και αποδεικνύει ότι ακόμη και τα πιο συντηρητικά ερευνητικά ιδρύματα δεν μπορούν πλέον να αγνοήσουν την πυρηνική διάσταση της περιφερειακής αυτής αντιπαράθεσης.

Η διεθνής συζήτηση για την πυρηνική σταθερότητα χρειάζεται να αναγνωρίσει ότι οι πιο επικίνδυνες κλιμακώσεις προκύπτουν συχνά από εκεί που τα περιθώρια λάθους είναι μικρότερα, οι κρίσεις πυκνότερες, και οι θεσμικές αντοχές δοκιμάζονται περισσότερο. Σε αυτό το κάδρο, το Πακιστάν δεν είναι βεβαιότητα καταστροφής. Είναι, όμως, η πιο σύνθετη υπενθύμιση ότι ο πυρηνικός κίνδυνος μπορεί να είναι περιφερειακός, υβριδικός και πολυπαραγοντικός. Αυτό δεν απαιτεί κινδυνολογία· απαιτεί ανήσυχη προσοχή.

* Ο Γιαακώβ Χαλιώτης είναι ιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας Group of Verified Intelligence και τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει δραστηριοποιηθεί σε μια σειρά από μεγάλους οργανισμούς, όπου ηγήθηκε ομάδων ψηφιακής επικοινωνίας, αξιοποιώντας digital analytics και insights, ώστε Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Γενικοί Διευθυντές κα ακόμαι Υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες και αποτελεσματικές αποφάσεις.

