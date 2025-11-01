Πολιορκία στο Ποκρόβσκ: «Το κρατάμε» λένε οι Ουκρανοί - Πιέζουν ασφυκτικά οι Ρώσοι

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας δήλωσε το Σάββατο ότι τα στρατεύματά του εξακολουθούν να κρατούν στην πολιορκημένη ανατολική πόλη Ποκρόβσκ, την οποία η Μόσχα υποστήριξε ότι οι δυνάμεις της περικυκλώνουν επιτέλους με μια κίνηση «λαβίδας», έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο μαχών.

Η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει το Ποκρόβσκ - αποκαλούμενο «πύλη προς το Ντονέτσκ» - από τα μέσα του 2024, στο πλαίσιο της εκστρατείας της για τον πλήρη έλεγχο της επαρχίας Ντονέτσκ, την οποία ισχυρίζεται ότι έχει προσαρτήσει. Η πόλη, που είχε πληθυσμό περίπου 70.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο, έχει σχεδόν ολοκληρωτικά καταστραφεί και ερημωθεί.

Η κατάληψη του Ποκρόβσκ θα αποτελούσε τη σημαντικότερη εδαφική νίκη της Ρωσίας εντός της Ουκρανίας από τότε που η Μόσχα κατέλαβε την κατεστραμμένη πόλη Αβντιίβκα στις αρχές του 2024, έπειτα από μία από τις πιο αιματηρές μάχες του πολέμου.

Έκτοτε, η Ρωσία έχει σημειώσει σταθερές αλλά αργές προόδους κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, μήκους περίπου 1.000 χιλιομέτρων, με εκτιμώμενες δεκάδες χιλιάδες νεκρούς στρατιώτες και από τις δύο πλευρές. Το Κίεβο δηλώνει ότι οι αιματηρές μάχες έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο και ότι οι εδαφικές απώλειες είναι οριακές· η Μόσχα, αντίθετα, υποστηρίζει ότι συνεχίζει να καταγράφει σημαντικά κέρδη.

«Κρατάμε το Ποκρόβσκ»

«Κρατάμε το Ποκρόβσκ», δήλωσε ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού, Ολεξάντρ Σύρσκι, μέσω Facebook. «Μια εκτεταμένη επιχείρηση για την καταστροφή και εκδίωξη των εχθρικών δυνάμεων από το Ποκρόβσκ βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ρώσοι αξιωματούχοι λένε ότι ο έλεγχος του Ποκρόβσκ και της Κοστιαντίνιβκα, στα βορειοανατολικά του, θα επιτρέψει στη Μόσχα να κινηθεί προς βορρά, προς τις δύο μεγαλύτερες ουκρανικές πόλεις του Ντονέτσκ που παραμένουν υπό τον έλεγχο του Κιέβου – το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα έχουν περιγράψει αυξανόμενες προελάσεις στην περιοχή του Ποκρόβσκ.

Ο ιστότοπος Deepstate, ουκρανικός χάρτης του μετώπου που βασίζεται σε ανοιχτές πηγές, δείχνει ρωσικά στρατεύματα να ελέγχουν πλήρως ένα μικρό νότιο τμήμα της πόλης, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της εξακολουθεί να απεικονίζεται ως «γκρίζα ζώνη» — δηλαδή μη πλήρως ελεγχόμενη από καμία πλευρά.

Ρωσικό ΥΠΑΜ: Παραδίδονται οι Ουκρανοί στρατιώτες στο Ποκρόβσκ

Το ρωσικό ειδησεογραφικό δίκτυο του υπουργείου Άμυνας, Zvezda, ανέφερε το Σάββατο ότι Ουκρανοί στρατιώτες άρχισαν να καταθέτουν τα όπλα μέσα στο Ποκρόβσκ, δημοσιεύοντας και βίντεο με δύο άνδρες που, όπως είπε, ήταν ουκρανοί στρατιώτες που παραδόθηκαν.

Το Κίεβο δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι προσγείωσε ελικόπτερο με ομάδα ειδικών δυνάμεων στο Ποκρόβσκ, σε αποστολή για να ανακόψει την ρωσική προέλαση. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε το Σάββατο ότι τα στρατεύματά του σκότωσαν και τα 11 μέλη αυτής της ουκρανικής ομάδας ειδικών δυνάμεων.

Ουκρανός στρατιωτικός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, διέψευσε ότι τα μέλη των ειδικών δυνάμεων σκοτώθηκαν και δήλωσε ότι η επιχείρηση συνεχίζεται.

Η Ρωσία ανέφερε επίσης ότι τα στρατεύματά της απέκρουσαν προσπάθεια ουκρανικής μονάδας να διασπάσει τις γραμμές στο Γκρισίνε, βορειοδυτικά του Ποκρόβσκ. Οι μάχες στην περιοχή αυτή θεωρούνται κρίσιμες, καθώς μπορεί να υποδηλώνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις πλησιάζουν να αποκόψουν τις ουκρανικές γραμμές ανεφοδιασμού προς την πόλη.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι η κατάσταση στο Ποκρόβσκ «παραμένει δύσκολη και δυναμική», αλλά ότι ο στρατός έχει «καταφέρει να βελτιώσει την τακτική του θέση σε αρκετές συνοικίες της πόλης».

Η Ρωσία επιδιώκει να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, η οποία περιλαμβάνει τις επαρχίες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ. Η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 10% του Ντονμπάς – μια έκταση περίπου 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στα δυτικά του Ντονέτσκ.