Πόλεμος στην Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη Χερσώνα (vid)

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε ένα καταφύγιο αμάχων στην Χερσώνα, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

Occupiers shelled an indestructible point (local residents receive humanitarian aid there) in Kherson, authorities said.



Two people were killed. pic.twitter.com/RuqBb4yKB8