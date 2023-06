Κραματόρσκ: 12 οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση - Σύλληψη για προδοσία

Η Ουκρανία συνέλαβε έναν άνδρα που θεωρείται ύποπτος για προδοσία, καθώς βοήθησε τη Ρωσία να πραγματοποιήσει πυραυλική επίθεση σε ένα πολυσύχναστο εστιατόριο, από την οποία σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι στην ανατολική πόλη Κραματόρσκ.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα δήλωσε την Πέμπτη ότι ένας υπάλληλος τοπικής εταιρείας μεταφοράς φυσικού αερίου βοήθησε τη Μόσχα να στοχεύσει το εστιατόριο βιντεοσκοπώντας αυτοκίνητα με στρατιωτικές πινακίδες στο πάρκινγκ του και στέλνοντας το υλικό στις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες.

Photos showing the consequences of the #Russian terrorist attack on #Kramatorsk. pic.twitter.com/skndxdMD4f