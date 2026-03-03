Σε τουλάχιστον 787 ανέρχονται οι νεκροί στο Ιράν από την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος.
AP Photo/Vahid Salemi
AP Photo/Vahid Salemi
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τουλάχιστον 787 οι νεκροί στο Ιράν
Το Ισραήλ ξεκίνησε χερσαία επίθεση στον Λίβανο - Τραμπ: Θα ανταποδώσουμε σύντομα το ιρανικό χτύπημα στην πρεσβεία μας στο Ριάντ
03/03/2026 • 06:10 / Τελευταία Ενημέρωση: 11:36 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ