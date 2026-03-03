Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τουλάχιστον 787 οι νεκροί στο Ιράν
AP Photo/Vahid Salemi
AP Photo/Vahid Salemi

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τουλάχιστον 787 οι νεκροί στο Ιράν

03/03/2026 • 11:17
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
03/03/2026 • 11:17
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Σε τουλάχιστον 787 ανέρχονται οι νεκροί στο Ιράν από την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος.

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΙΡΑΝ
ΙΣΡΑΗΛ
ΗΠΑ
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διαβάστε Περισσότερα