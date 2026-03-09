Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πάνω από 1.600 οι νεκροί - Τουλάχιστον 1.230 στο Ιράν

Σε πάνω από 1.600 υπολογίζει το Reuters τους νεκρούς από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, μέχρι και τις 9 Μαρτίου, σύμφωνα με ανεπίσημες πηγές.

Ακολουθεί η λίστα των χωρών:

Ιράν

Σύμφωνα με την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, τουλάχιστον 1.230 άτομα έχουν σκοτωθεί. Δεν είναι σαφές εάν ο συνολικός αριθμός των θυμάτων περιλαμβάνει και στρατιωτικές απώλειες των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Ο ιρανικός στρατός δήλωσε ότι τουλάχιστον 104 άτομα σκοτώθηκαν μετά τη βύθιση ενός ιρανικού πολεμικού πλοίου από αμερικανικό υποβρύχιο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα την περασμένη εβδομάδα. Αυτοί οι θάνατοι δεν περιλαμβάνονται στον απολογισμό της Ερυθράς Ημισελήνου.

Ισραήλ

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, οι πρώτοι θάνατοι μεταξύ των στρατευμάτων του από την επανέναρξη των εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ την περασμένη εβδομάδα. Έντεκα άμαχοι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων εννέα άτομα σε ιρανική πυραυλική επίθεση στο Μπετ Σεμές κοντά στην Ιερουσαλήμ την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων.

ΗΠΑ

Επτά στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μάχες κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με το αμερικανικό στρατό.

Λίβανος

Τουλάχιστον 394 άτομα σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων 83 παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Σαουδική Αραβία

Δύο άτομα σκοτώθηκαν όταν ένα βλήμα έπεσε σε μια κατοικημένη περιοχή στην πόλη Αλ-Χαρτζ, νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ.

Μπαχρέιν

Ένα άτομο σκοτώθηκε μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στην βιομηχανική πόλη Σάλμαν του Μπαχρέιν μετά από την αναχαίτιση πυραύλου στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Κουβέιτ

Ένα παιδί σκοτώθηκε σε ιρανικές επιθέσεις στη χώρα, σύμφωνα με τα υπουργεία Υγείας και Εξωτερικών του Κουβέιτ. Δύο αξιωματικοί του υπουργείου Εσωτερικών και δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν επίσης εν ώρα υπηρεσίας, σύμφωνα με τον στρατό.

Ομάν

Ένα άτομο σκοτώθηκε μετά από την πρόσκρουση ενός βλήματος στο δεξαμενόπλοιο MKD VYOM με σημαία των Νήσων Μάρσαλ, ανοικτά των ακτών της Μουσκάτ.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

Συρία

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν όταν ιρανικός πύραυλος χτύπησε ένα κτίριο στη νότια συριακή πόλη Σουέιντα στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Ιράκ

Τουλάχιστον 15 άτομα έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με την ιρακινή αστυνομία και αξιωματούχους του υπουργείου Υγείας. Ένας διοικητής της Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ, μιας ομπρέλας οπλισμένων φατριών που υποστηρίζονται από το Ιράν, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο όχημά του στις 5 Μαρτίου.