Πέθανε ο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής μόδας Valentino

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο, ανακοίνωσε σήμερα το ίδρυμά του.

Την είδηση του θανάτου του μετέδωσαν η εφημερίδα La Repubblica και το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

«Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι απεβίωσε σήμερα στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα», ανέφερε το ίδρυμα στο Instagram.

Η σορός του θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη την Παρασκευή στις 11 τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδας), πρόσθεσε.

BREAKING: Italian fashion designer Valentino has died at the age of 93, his foundation has said.



— Sky News (@SkyNews) January 19, 2026

Η πορεία του Βαλεντίνο

Ο Βαλεντίνο είχε μαθήτευσε κοντά σε διάσημους Γάλλους σχεδιαστές και από την αρχή της δεκαετίας του εξήντα ειχε αρχίσει να δημιουργεί ο ίδιος, μοναδικής φινέτσας ενδύματα, στην Αιώνια Πόλη, που ήταν διεθνές σημείο αναφοράς για την υψηλή ραπτική της εποχής.

Ο στενός του συνεργάτης και σύντροφος, Τζανκάρλο Τζαμέτι, ηταν βασικής σημασίας για την επιτυχία της σταδιοδρομίας του.

Στις πελάτισσές υου, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η Σοφία Λόρεν η Τζάκι Κένεντι, η Τζούλια Ρόμπερτς.

Ο Βαλεντίνο κατάφερε να δημιουργήσει μια νεα χαρακτηριστική, έντονη κόκκινη απόχρωση, το «κόκκινο Βαλεντίνο».

Η Ιταλική μόδα, μετά τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι, χάνει σήμερα τον τελευταίο της αυτοκράτορα.

Μελόνι: Αιώνιο σύμβολο της υψηλής μόδας

Από την πλευρά της πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι σε ανάρτησή της στο Χ αναφερόμενη στο θάνατο του πασίγνωστου σχεδιαστή, έγραψε: «Βαλεντίνο, ο αδιαμφισβήτητος δεξιοτέχνης του στυλ και της κομψότητας και το αιώνιο σύμβολο της ιταλικής υψηλής μόδας».

Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell’alta moda italiana.

Oggi l’Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto. pic.twitter.com/hN5afQFSnp — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 19, 2026

«Σήμερα, η Ιταλία χάνει έναν θρύλο, αλλά η κληρονομιά του θα συνεχίσει να εμπνέει γενιές. Σας ευχαριστώ για όλα», πρόσθεσε.