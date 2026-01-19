Πέθανε ο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής μόδας Valentino
19/01/2026 • 19:16
Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο, ανακοίνωσε σήμερα το ίδρυμά του.

Την είδηση του θανάτου του μετέδωσαν η εφημερίδα La Repubblica και το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

«Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι απεβίωσε σήμερα στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα», ανέφερε το ίδρυμα στο Instagram.

Η σορός του θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη την Παρασκευή στις 11 τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδας), πρόσθεσε.

Η πορεία του Βαλεντίνο

Ο Βαλεντίνο είχε μαθήτευσε κοντά σε διάσημους Γάλλους σχεδιαστές και από την αρχή της δεκαετίας του εξήντα ειχε αρχίσει να δημιουργεί ο ίδιος, μοναδικής φινέτσας ενδύματα, στην Αιώνια Πόλη, που ήταν διεθνές σημείο αναφοράς για την υψηλή ραπτική της εποχής.

Ο στενός του συνεργάτης και σύντροφος, Τζανκάρλο Τζαμέτι, ηταν βασικής σημασίας για την επιτυχία της σταδιοδρομίας του.

Στις πελάτισσές υου, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η Σοφία Λόρεν η Τζάκι Κένεντι, η Τζούλια Ρόμπερτς.

Ο Βαλεντίνο κατάφερε να δημιουργήσει μια νεα χαρακτηριστική, έντονη κόκκινη απόχρωση, το «κόκκινο Βαλεντίνο».

Η Ιταλική μόδα, μετά τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι, χάνει σήμερα τον τελευταίο της αυτοκράτορα.

Μελόνι: Αιώνιο σύμβολο της υψηλής μόδας 

Από την πλευρά της πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι σε ανάρτησή της στο Χ αναφερόμενη στο θάνατο του πασίγνωστου σχεδιαστή, έγραψε: «Βαλεντίνο, ο αδιαμφισβήτητος δεξιοτέχνης του στυλ και της κομψότητας και το αιώνιο σύμβολο της ιταλικής υψηλής μόδας».

«Σήμερα, η Ιταλία χάνει έναν θρύλο, αλλά η κληρονομιά του θα συνεχίσει να εμπνέει γενιές. Σας ευχαριστώ για όλα», πρόσθεσε.

