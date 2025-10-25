Τις ικανότητες του στις διαπραγματεύσεις θα δοκιμάσει για ακόμη μία φορά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στην Ασία, καθώς όπως δήλωσε ο ίδιος θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει παραχωρήσεις στην Κίνα για να μειωθεί η εμπορική ένταση μεταξύ των δύο οικονομικών δυνάμεων. Την ίδια στιγμή υπάρχουν αμφιβολίες για την πολυαναμενόμενη συνάντησή του με το Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, ο Τραμπ, που αναχώρησε από την Ουάσιγκτον το βράδυ της Παρασκευής, θα πραγματοποιήσει πενθήμερη περιοδεία στη Μαλαισία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα — την πρώτη του στην περιοχή και το μεγαλύτερο ταξίδι του στο εξωτερικό από τότε που ανέλαβε για δεύτερη φορά το «τιμόνι» του Λευκού Οίκου, τον Ιανουάριο.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ επιδιώκει να εξασφαλίσει συμφωνίες για το εμπόριο, τα κρίσιμα ορυκτά και τις εκεχειρίες, προτού στραφεί στη δυσκολότερη πρόκληση: Τη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον Σι, την Πέμπτη, στη Νότια Κορέα.

Παράλληλα, προσπαθεί να διατηρήσει το πιο χαρακτηριστικό επίτευγμα της εξωτερικής του πολιτικής στη δεύτερη θητεία του, την εύθραυστη εκεχειρία στη σύγκρουση Ισραήλ-Γάζας, ενώ συνεχίζονται ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και η εμπορική αντιπαράθεση με την Κίνα.

Ανοιχτός σε παραχωρήσεις

«Φυσικά θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις» αν η Κίνα δεν θέλει να πλήξει με επιπλέον δασμούς τις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ, είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους καθώς ξεκινούσε περιοδεία σε ασιατικές χώρες.

«Υποθέτω ότι θα το κάνουμε κι εμείς», πρόσθεσε ο Τραμπ, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία.

«Βρισκόμαστε στο 157% δασμό για αυτά τα προϊόντα. Δεν νομίζω ότι είναι βιώσιμο για αυτούς», είπε ο Τραμπ.

«Θέλουν να το μειώσουν, και εμείς θέλουμε ορισμένα πράγματα από αυτούς», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της Συνόδου Ασίας-Ειρηνικού για την Οικονομική Συνεργασία (APEC) στη Νότια Κορέα την επόμενη εβδομάδα.

Ο Τραμπ έχει επίσης απειλήσει να επιβάλει επιπλέον δασμό 100% στα κινεζικά προϊόντα από τον Νοέμβριο, αν η Κίνα δεν μειώσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών της.

Όταν ρωτήθηκε ποιες είναι οι πιθανότητες να προχωρήσει με αυτόν τον επιπλέον δασμό 100%, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ξέρω. Δεν έχω πιθανότητες. Δεν νομίζω ότι θα το ήθελαν. Δεν θα ήταν καλό για αυτούς».

Ο Τραμπ θα αναφερθεί επίσης στις κινεζικές αγορές ρωσικού πετρελαίου, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου παράνομου πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

«Θα ήθελα πολύ η Κίνα να μας βοηθήσει με τη Ρωσία», είπε. «Έχουμε επιβάλει πολύ μεγάλες κυρώσεις στη Ρωσία. Νομίζω ότι αυτές οι κυρώσεις θα είναι πολύ σκληρές, πολύ ισχυρές· αλλά θα ήθελα να δω την Κίνα να μας βοηθάει».

ΗΠΑ και Κίνα ανταλλάσσουν απειλές για ορυκτά και τεχνολογία

Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο έχουν αυξήσει τους δασμούς στα μεταξύ τους εξαγώγιμα προϊόντα και απειλούν να διακόψουν το εμπόριο κρίσιμων ορυκτών και τεχνολογιών.

Το ταξίδι ανακοινώθηκε επισήμως από τον Λευκό Οίκο την Πέμπτη. Οι λεπτομέρειες παραμένουν ρευστές, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της συνάντησης των δύο ηγετών, των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Καμία πλευρά δεν αναμένει κάποια σημαντική πρόοδο που θα αποκαθιστούσε τους εμπορικούς όρους που ίσχυαν πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ για δεύτερη θητεία, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις και μίλησε στο Reuters.

Αντίθετα, οι συνομιλίες προετοιμασίας επικεντρώνονται στη διαχείριση των διαφορών και σε περιορισμένες βελτιώσεις.

Μια ενδιάμεση συμφωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει μερική χαλάρωση δασμών, παράταση των υφιστάμενων συντελεστών ή δέσμευση της Κίνας να αγοράσει αμερικανικά προϊόντα όπως σόγια και αεροσκάφη της Boeing.

Το Πεκίνο είχε υπαναχωρήσει από παρόμοιες δεσμεύσεις στο πλαίσιο συμφωνίας του 2020 με τον Τραμπ.

Η Ουάσιγκτον, από την πλευρά της, θα μπορούσε να επιτρέψει τη ροή περισσότερων προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα, η οποία με τη σειρά της θα χαλάρωνε τους περιορισμούς στις εξαγωγές μαγνητών σπανίων γαιών — θέμα που έχει προκαλέσει την οργή του Τραμπ.

Ή, ενδέχεται να μην προκύψει τίποτα από τις συνομιλίες, σχολιάζει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων.

Την Τετάρτη, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η συνάντηση Τραμπ–Σι θα είναι «ανεπίσημη σύντομη συνομιλία», αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν πρόκειται για κανονική σύνοδο.

Ο Τραμπ, ωστόσο, είπε αργότερα σε δημοσιογράφους ότι θα έχουν «αρκετά μακρά συνάντηση», ώστε να μπορέσουν να «λύσουν πολλές από τις απορίες, τις αμφιβολίες και τα τεράστια κοινά μας πλεονεκτήματα».

Το Πεκίνο δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση.

Με ποιους ηγέτες θα συναντηθεί ο Τραμπ

Παράλληλα, η Μίρα Ραπ-Χούπερ, ερευνήτρια στο Brookings Institution και πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν, δήλωσε ότι η πολιτική του Τραμπ για την Ασία χαρακτηρίζεται από έντονη πίεση προς τις χώρες για τις εμπορικές τους πολιτικές και τις αμυντικές τους δαπάνες.

«Το βασικό ερώτημα σε αυτό το ταξίδι είναι πραγματικά: Με ποιους συμμάχους στέκεται η Αμερική και τι εκπροσωπεί», σημείωσε.

Ο Τραμπ αναμένεται να παραστεί στη σύνοδο της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), που ξεκινά την Κυριακή στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας.

Καθ’ οδόν προς τη Μαλαισία, θα πραγματοποιήσει τεχνική στάση στο Κατάρ, όπου θα συναντήσει για λίγο τον εμίρη και τον πρωθυπουργό της χώρας πάνω στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Το Κατάρ έχει διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή στη σύγκρουση στη Γάζα.

Στην Κουάλα Λουμπούρ, ο Τραμπ ενδέχεται να επιβλέψει την υπογραφή συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης, η οποία θα επικυρώσει τη λήξη των χειρότερων συγκρούσεων των τελευταίων ετών μεταξύ των δύο χωρών, τον περασμένο Ιούλιο.

Ακολούθως, θα μεταβεί στην Ιαπωνία για να συναντήσει τη νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι, η οποία αναμένεται να επιβεβαιώσει τα σχέδια του προκατόχου της για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και επενδύσεις ύψους 550 δισ. δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατόπιν αιτήματος του Τραμπ.

Στη συνέχεια, στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, ο Τραμπ σκοπεύει να συναντηθεί με τον Σι ενόψει διεθνούς εμπορικής συνόδου.

Ο πρόεδρος θα επιστρέψει στην Ουάσιγκτον πριν από την έναρξη του φόρουμ των ηγετών του APEC, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σημειώνεται ότι, ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, θα αυξήσει τους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές συνολικά έως και στο 155% από την 1η Νοεμβρίου — κάτι που σχεδόν σίγουρα θα προκαλούσε αντίδραση του Πεκίνου και θα έβαζε τέλος στην προσωρινή ανακωχή των εκατέρωθεν αυξήσεων.

Πέρα από το εμπόριο, οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν για την Ταϊβάν — ένα μακροχρόνιο αγκάθι στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας— καθώς και για τη Ρωσία, σύμμαχο του Πεκίνου που υφίσταται διευρυμένες κυρώσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν υπάρχει πρόθεση από την αμερικανική πλευρά να τεθούν άλλα ζητήματα πέραν του εμπορίου, των εξαγωγικών περιορισμών και των κινεζικών αγορών ρωσικού πετρελαίου», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ θα είναι έτοιμος να επαναλάβει προηγούμενες θέσεις εάν ο Σι ανοίξει άλλες θεματικές.

Προτού αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι αναμένει να τεθεί το ζήτημα της Ταϊβάν στη συνάντησή του με τον Σι.

Πρόσθεσε επίσης ότι σκοπεύει να εγείρει το θέμα της απελευθέρωσης του Τζίμι Λάι, ιδρυτή της πλέον κλειστής φιλοδημοκρατικής εφημερίδας Apple Daily, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης στο Χονγκ Κονγκ βάσει των νόμων εθνικής ασφάλειας που έχει επιβάλει το Πεκίνο.

«Είναι στη λίστα μου. Θα το θέσω… Θα δούμε τι θα γίνει», είπε.

Τι θα γίνει τελικά με τον Καναδά;

Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ θα προσπαθήσει να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος επίσης ταξιδεύει στην Ασία, μετά τη διακοπή των συνομιλιών από τον ίδιο τον Τραμπ.

Οι δύο ενδέχεται να συναντηθούν την Τετάρτη σε δείπνο με άλλους ηγέτες, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν σκοπεύει να έχει συνάντηση με τον Κάρνεϊ και ότι είναι «ικανοποιημένος με τη συμφωνία που έχουμε».

Παράλληλα, επιδιώκει να κλείσει εμπορικές συμφωνίες με τη Μαλαισία και την Ινδία, ενώ θέλει να ενισχύσει μια ήδη υπάρχουσα με τη Νότια Κορέα.

Οι σχέσεις Ουάσιγκτον–Σεούλ παραμένουν τεταμένες, λόγω των ανησυχιών της νοτιοκορεατικής κυβέρνησης για τις επενδύσεις ύψους 350 δισ. δολαρίων που έχει ζητήσει ο Τραμπ από κορεατικές εταιρείες και για τις απελάσεις ξένων εργατών της χώρας από τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιούνγκ, θέλει ο Τραμπ να προωθήσει την ειρήνη με τον Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν εξετάσει, χωρίς να επιβεβαιώσουν, το ενδεχόμενο επίσκεψης στη ζώνη αποστρατιωτικοποίησης που χωρίζει τις δύο Κορέες. Ένας άλλος αξιωματούχος είπε την Παρασκευή ότι δεν υπάρχει συνάντηση Τραμπ–Κιμ στο πρόγραμμα.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι η επικοινωνία με τη Βόρεια Κορέα είναι δύσκολη, λέγοντας χαριτολογώντας στους δημοσιογράφους:

«Αν θέλετε, μεταφέρετε το μήνυμα ότι είμαι ανοιχτός. Ξέρετε, δεν έχουν και πολλή τηλεφωνική σύνδεση εκεί πάνω».