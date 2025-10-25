Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει παραχωρήσεις στην Κίνα για να μειωθεί η εμπορική ένταση μεταξύ των δύο οικονομικών δυνάμεων.

«Φυσικά θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις» αν η Κίνα δεν θέλει να πλήξει με επιπλέον δασμούς τις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ, είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους καθώς ξεκινούσε περιοδεία σε ασιατικές χώρες.

«Υποθέτω ότι θα το κάνουμε κι εμείς», πρόσθεσε ο Τραμπ, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία.

«Βρισκόμαστε στο 157% δασμό για αυτά τα προϊόντα. Δεν νομίζω ότι είναι βιώσιμο για αυτούς», είπε ο Τραμπ.

«Θέλουν να το μειώσουν, και εμείς θέλουμε ορισμένα πράγματα από αυτούς», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της Συνόδου Ασίας-Ειρηνικού για την Οικονομική Συνεργασία (APEC) στη Νότια Κορέα την επόμενη εβδομάδα.

Ο Τραμπ έχει επίσης απειλήσει να επιβάλει επιπλέον δασμό 100% στα κινεζικά προϊόντα από τον Νοέμβριο, αν η Κίνα δεν μειώσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών της.

Όταν ρωτήθηκε ποιες είναι οι πιθανότητες να προχωρήσει με αυτόν τον επιπλέον δασμό 100%, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ξέρω. Δεν έχω πιθανότητες. Δεν νομίζω ότι θα το ήθελαν. Δεν θα ήταν καλό για αυτούς».

Ο Τραμπ θα αναφερθεί επίσης στις κινεζικές αγορές ρωσικού πετρελαίου, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου παράνομου πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

«Θα ήθελα πολύ η Κίνα να μας βοηθήσει με τη Ρωσία», είπε. «Έχουμε επιβάλει πολύ μεγάλες κυρώσεις στη Ρωσία. Νομίζω ότι αυτές οι κυρώσεις θα είναι πολύ σκληρές, πολύ ισχυρές· αλλά θα ήθελα να δω την Κίνα να μας βοηθάει».