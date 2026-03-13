Το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης επιπλέον πολεμικών πλοίων στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να προετοιμαστεί για πιθανές επιχειρήσεις συνοδείας πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Ιράν αυξάνει τις επιθέσεις στη στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, που επιβλέπει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, έχει ζητήσει την αποστολή περισσότερων αντιτορπιλικών και πολεμικών πλοίων του Σώματος Πεζοναυτών, προκειμένου να συμβάλουν στην προστασία εμπορικών πλοίων που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. Περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διέρχεται συνήθως από αυτή την πλωτή οδό.

Ωστόσο, ακόμη και με την ενίσχυση των ναυτικών δυνάμεων, οι ΗΠΑ δεν αναμένεται να ξεκινήσουν συνοδείες πλοίων μέχρι να μειωθεί η απειλή από το Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει έως και έναν μήνα ή και περισσότερο, ενώ παράλληλα οι στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ συνεχίζουν να στοχεύουν το οπλοστάσιο πυραύλων και drones της Τεχεράνης.

Μπέσεντ: Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ όταν «είναι δυνατό»

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα αρχίσει να συνοδεύει πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ μόλις «είναι στρατιωτικά δυνατό», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο Sky News την Πέμπτη.

«Αυτό ήταν πάντα μέρος του σχεδιασμού μας: υπάρχει η πιθανότητα το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ή ένας διεθνής συνασπισμός να συνοδεύει πετρελαιοφόρα», τόνισε ο Μπέσεντ. «Μόλις καταστεί στρατιωτικά δυνατό, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και ενδεχομένως ένας διεθνής συνασπισμός θα συνοδεύουν τα πλοία που θα περάσουν».

Τα σχόλια αυτά έρχονται καθώς τα Στενά του Ορμούζ έχει ουσιαστικά κλείσει για τη ναυτιλία λόγω της στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου. Το στενό αποτελεί το πιο ευαίσθητο σημείο παγκοσμίως για τα πετρελαιοφόρα, και το κλείσιμό του έχει προκαλέσει απότομη αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει, για πάνω από μία εβδομάδα, υπονοήσει ότι τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα συνοδεύσουν τα δεξαμενόπλοια, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει συμβεί μέχρι στιγμής.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε στο CNBC ότι το Ναυτικό δεν είναι ακόμη έτοιμο για συνοδεία των πετρελαιοφόρων. «Θα συμβεί σύντομα, αλλά όχι τώρα. Όλα τα στρατιωτικά μας μέσα επικεντρώνονται στην εξουδετέρωση των επιθετικών δυνατοτήτων του Ιράν και της μεταποιητικής υποδομής που τις υποστηρίζει», είπε.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Τετάρτη ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών θα πρέπει να στέλνουν δεξαμενόπλοια μέσω του στενού, ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεσμεύτηκε να λειτουργήσει ως κύριος ασφαλιστής για ένα ομοσπονδιακό πρόγραμμα ασφάλισης των πλοίων που διέρχονται από το στενό.

Ο Μπέσεντ επισήμανε ότι οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένη «ανάλυση σεναρίων για μήνες, για εβδομάδες, οδηγώντας σε αυτόν τον πόλεμο», όσον αφορά την επίδραση στη ναυτιλία πετρελαίου. «Μόλις διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των πετρελαιοφόρων με συνοδεία του Ναυτικού, θα το πράξουμε», τόνισε.

Ο υπουργός πρόσθεσε: «Έχουμε πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου. Δεν διαθέτουν αεροπορία, ενώ το [ιρανικό] Ναυτικό είναι κυριολεκτικά και μεταφορικά βυθισμένο».

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει κλειστό ως «εργαλείο πίεσης στον εχθρό».

