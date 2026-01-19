Παρίσι: Επεισόδια και ένταση μετά από τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (vids)

Μεγάλα επεισόδια έλαβαν χώρα στο Παρίσι την Κυριακή, στον απόηχο της λήξης του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ανάμεσα σε Σενεγάλη και Μαρόκο, με νικήτρια την πρώτη, 1-0 στην παράταση.

🚨🇫🇷🇸🇳⚽️ EN DIRECT | La police gaze les supporters sénégalais rassemblés à Paris. (@CLPRESSFR)pic.twitter.com/iPGJ7ZtmGO — AlertesInfos (@AlertesInfos) January 18, 2026

Οπαδοί της Σενεγάλης ξεχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν και σύντομα οι εορτασμοί μετατράπηκαν σε ανθρωποκυνηγητό και βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

La police charge et utilise du gaz lacrymogène pour disperser les supporters du Sénégal rassemblés sur le Boulevard Barbès à Paris.#CAN2025 #SENMAR #MARSEN pic.twitter.com/rF30aSuIUK — Luc Auffret (@LucAuffret) January 19, 2026

Τα επεισόδια ξέσπασαν αφού οι συγκεντρώσεις στο κέντρο του Παρισιού είχαν απαγορευτεί ρητά, λόγω ανησυχιών ασφαλείας.

Για να διαλύσουν το πλήθος, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων, με δεκάδες προσαγωγές ατόμων.