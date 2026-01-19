Παρίσι: Επεισόδια και ένταση μετά από τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (vids)
19/01/2026 • 09:46
19/01/2026 • 09:46
Μεγάλα επεισόδια έλαβαν χώρα στο Παρίσι την Κυριακή, στον απόηχο της λήξης του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ανάμεσα σε Σενεγάλη και Μαρόκο, με νικήτρια την πρώτη, 1-0 στην παράταση.

Οπαδοί της Σενεγάλης ξεχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν και σύντομα οι εορτασμοί μετατράπηκαν σε ανθρωποκυνηγητό και βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Τα επεισόδια ξέσπασαν αφού οι συγκεντρώσεις στο κέντρο του Παρισιού είχαν απαγορευτεί ρητά, λόγω ανησυχιών ασφαλείας.

Για να διαλύσουν το πλήθος, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων, με δεκάδες προσαγωγές ατόμων.

