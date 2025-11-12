Στον πένθιμο ρυθμό των εκδηλώσεων μνήμης, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 χρόνων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου του 2015, που άφησαν πίσω τους 132 νεκρούς και περισσότερους από 350 τραυματίες, κινείται το Παρίσι.

«Οι κομάντος των ισλαμιστών τρομοκρατών επιτέθηκαν στην καρδιά αυτού που κάνει την πόλη μας ζωντανή: τη νεολαία της, τις κερκίδες της, την αγάπη της για τη μουσική και την ελευθερία», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος του Παρισιού, ο οποίος ήδη από το περασμένο Σάββατο έχει καλέσει τους Παριζιάνους «να αποτίσουν φόρο τιμής» στην Πλατεία της Δημοκρατίας (Place de la République) τοποθετώντας «ένα κερί, ένα λουλούδι ή ένα σημείωμα προς τιμήν των θυμάτων, των επιζώντων, των οικογενειών τους και όλων των ήρωων που ήταν εκεί γι' αυτούς». Στην ίδια πλατεία παρουσιάζεται έκθεση με φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από φωτογράφους της πόλης τις ημέρες που ακολούθησαν τις επιθέσεις, ενώ ο Πύργος του 'Αιφελ θα φωταγωγηθεί σήμερα και αύριο στα χρώματα της Γαλλίας, δηλαδή σε μπλε, λευκό και κόκκινο.

Η αυριανή «ημέρα μνήμης» θα ξεκινήσει το πρωί με φόρο τιμής στον Μανουέλ Ντίας, το πρώτο θύμα των τρομοκρατικών επιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου του 2015 στο Στάδιο της Γαλλίας (Stade de France), κοντά στο οποίο τρεις τζιχαντιστές πυροδότησαν τα γιλέκα αυτοκτονίας τους. Οι φίλαθλοι της Παρί Σεν Ζερμέν απέτισαν τον δικό τους φόρο τιμής το βράδυ της περασμένης Παρασκευής. Θα ακολουθήσουν εκδηλώσεις μνήμης σε κάθε ένα από τα σημεία που έγιναν στόχοι των τρομοκρατικών επιθέσεων, παρουσία του προέδρου της χώρας Εμανουέλ Μακρόν και της δημάρχου του Παρισιού Αν Ινταλγκό, οι οποίοι αναμένεται να αναφερθούν στην «έκρηξη αδελφοσύνης και αλληλεγγύης» που κυριάρχησε στην γαλλική πρωτεύουσα μετά τις επιθέσεις.

Στο τέλος της αυριανής ημέρας θα εγκαινιαστεί στην καρδιά του Παρισιού, στην Πλατεία Σεν-Ζερβέ (Place Saint-Gervais), ο Κήπος της 13ης Νοεμβρίου 2015 κατά τη διάρκεια μιας τελετής «αφιερωμένης στα 132 θύματα, τους επιζώντες, τις οικογένειές τους και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα τους», ανακοίνωσε ο Δήμος του Παρισιού, ενώ από τις εκδηλώσεις δεν θα λείψει και η ροκ μουσική, ως «φόρος τιμής στο πάθος για το οποίο έχασαν τη ζωή τους οι θαυμαστές του συγκροτήματος Eagles of Death Metal», που έπαιζαν εκείνο το βράδυ στην αίθουσα Μπατακλάν, όπου υπήρξε ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων.