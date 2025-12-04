Σκάνδαλο στις Βρυξέλλες

Η πρώην επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, παραιτήθηκε από τη θέση της πρύτανη του Κολεγίου της Ευρώπης.

Σε δήλωσή της, η Μογκερίνι ανέφερε: «Σύμφωνα με την απόλυτη αυστηρότητα και αμεροληψία με την οποία πάντα εκτελούσα τα καθήκοντά μου, σήμερα αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση της πρύτανη του Κολλεγίου της Ευρώπης και διευθύντριας της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η Μογκερίνι και ένας από τους ανώτερους διπλωμάτες της ΕΕ, ο Στέφανο Σανίνο, τέθηκαν υπό κράτηση την Τρίτη, μετά από έφοδο της βελγικής αστυνομίας στο πλαίσιο έρευνας για απάτη.

Ο Σανίνο παραιτήθηκε από τη θέση του στην Επιτροπή την Τετάρτη.

Η αστυνομία έκανε έρευνες στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και στο Κολέγιο της Ευρώπης με την κατηγορία για διαφθορά κατά τη δημιουργία μιας ακαδημίας κατάρτισης διπλωματών.

Η Μογκερίνι, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ήταν υπεύθυνη της ΕΥΕΔ από το 2014 έως το 2019 και εργάζεται στο Κολλέγιο της Ευρώπης από το 2020.

Νωρίτερα, η πρώην επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φεντερίκα Μογκερίνι, σε βάρος της οποίας έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά σχετικής με την ανάθεση ενός συμβολαίου από την ΕΕ στο Κολέγιο της Ευρώπης, το οποίο η Μογκερίνι διευθύνει, έδωσε εξηγήσεις «με πλήρη διαφάνεια» στους ανακριτές, διαβεβαίωσε σήμερα η δικηγόρος της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η ανάκριση πήγε πολύ καλά, διήρκεσε πάρα πολύ, αλλά με πλήρη διαφάνεια και με ηρεμία», δήλωσε η δικηγόρος Μαριαπάολα Κέρκι.

Η Μογκερίνι, η οποία είχε διατελέσει επικεφαλής της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ (EEAS) από το 2014 ως το 2019, ανακρίθηκε προχθές, Τρίτη, για δέκα ώρες από τη βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία στην Μπρυζ, την πόλη όπου βρίσκεται το Κολέγιο της Ευρώπης, πριν αφεθεί ελεύθερη.

Η έρευνα συνεχίζεται. Η Ιταλίδα, πρώην υπουργός, είναι εδώ και πέντε χρόνια η διευθύντρια του Κολεγίου της Ευρώπης, το οποίο εκπαιδεύει μεγάλο αριθμό Ευρωπαίων δημόσιων λειτουργών.

Οι ανακριτές θέλουν να διαπιστώσουν αν το 2021-2022 το εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση σε διαγωνισμό για ένα συμβόλαιο της EEAS για την εκπαίδευση μελλοντικών διπλωματών της ΕΕ.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, η έρευνα αφορά υποψίες για «απάτη και διαφθορά στο πλαίσιο διαγωνισμών για συμβόλαια του δημοσίου, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου».

Εκτός από τη Μογκερίνι, κατηγορίες έχουν επίσης απαγγελθεί σε βάρος δύο προσώπων. Πρόκειται για τον Τσέζαρε Ζεγκρέτι, συνδιευθυντή του Κολεγίου της Ευρώπης αρμόδιο για την εκπαίδευση και τα προγράμματα, και τον Στέφανο Σανίνο, υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ανακοίνωσε προχθές, Τετάρτη, ότι παραιτείται από τα καθήκοντά του.

Από την πλευρά της, η Φεντερίκα Μογκερίνι διαβεβαίωσε προχθές ότι το Κολέγιο της Ευρώπης ανέκαθεν σεβόταν «τα υψηλότερα κριτήρια ακεραιότητας και δίκαιης αντιμετώπισης». Πρόσθεσε πως έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» ότι η δικαιοσύνη θα το αναγνωρίσει.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η άρση της κράτησης της Μογκερίνι τη νύκτα της Τρίτης προς Τετάρτη δεν συνοδεύθηκε από μέτρο περιορισμού των μετακινήσεών της.

Η αστυνομία ανακοίνωσε στους τρεις υπόπτους τις κατηγορίες σε βάρος τους, παρουσία του ανακριτή, και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι επειδή ο ανακριτής έκρινε ότι δεν υπάρχει «κίνδυνος φυγής», σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Politico: Το σκάνδαλο διαφθοράς της Μογκερίνι απειλεί με θεσμική κρίση την ΕΕ - Υπό πίεση η φον ντερ Λάιεν

Σημειώνεται ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις βαθύτερες κρίσεις αξιοπιστίας των τελευταίων δεκαετιών, καθώς έρευνα για πιθανή απάτη αγγίζει πλέον κορυφαία στελέχη των Βρυξελλών και απειλεί να εξελιχθεί σε θεσμικό σεισμό.

Σύμφωνα με το Politico, μόλις έναν χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας της, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες πιέσεις και αυξανόμενες αμφιβολίες για τη διαφάνεια και τους μηχανισμούς λογοδοσίας της ΕΕ.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκονται δύο σημαντικά πρόσωπα της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Η πρώην ύπατη εκπρόσωπος Φεντερίκα Μογκερίνι και ο ανώτερος διπλωμάτης Στέφανο Σανίνο. Η απαγγελία κατηγοριών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ενδέχεται να προκαλέσει πολιτικό σεισμό, υπογραμμίζει το διεθνές ΜΜΕ.

«Η αξιοπιστία των θεσμών μας βρίσκεται σε κίνδυνο», δήλωσε η Μανόν Ομπρί, συμπρόεδρος της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Η αξιοπιστία των θεσμών μας βρίσκεται σε κίνδυνο», δήλωσε η Μανόν Ομπρί, συμπρόεδρος της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εάν επιβεβαιωθούν, οι κατηγορίες αυτές θα πυροδοτούσαν το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει τις Βρυξέλλες από την ομαδική παραίτηση της Επιτροπής Σαντέρ το 1999 λόγω καταγγελιών για κακοδιαχείριση.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέφερε ότι είχε «ισχυρές υποψίες» πως μια διαδικασία ανάθεσης έργου το 2021-2022 για τη δημιουργία μιας διπλωματικής ακαδημίας, συνδεδεμένης με το Κολέγιο της Ευρώπης — όπου η Μογκερίνι είναι πρύτανης — δεν ήταν αμερόληπτη, και ότι τα γεγονότα, εάν αποδειχθούν, «ενδέχεται να συνιστούν απάτη στις δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου».

Το θέμα αναμένεται να επιδεινώσει τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ της φον ντερ Λάιεν και της τωρινής επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, Κάγια Κάλας, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους της ΕΕ που μίλησαν στο Politico.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ υπερασπίστηκε τη φον ντερ Λάιεν, επιρρίπτοντας τις ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης — μια αυτόνομη υπηρεσία βάσει των Συνθηκών, υπό την αρμοδιότητα της Ύπατης Εκπροσώπου Κάλας, η οποία είναι μία από τους 27 επιτρόπους.

«Επειδή η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν είναι η πιο αναγνωρίσιμη ηγέτιδα στις Βρυξέλλες, της χρεώνουμε τα πάντα», ανέφερε ο αξιωματούχος και πρόσθεσε: «Και δεν είναι δίκαιο να αντιμετωπίζει πρόταση μομφής για κάτι που ενδέχεται να έχει κάνει η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δεν λογοδοτεί για όλους τους θεσμού.»