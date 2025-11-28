Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ στον απόηχο του σκανδάλου διαφθοράς

Ο ισχυρός επικεφαλής του γραφείου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ηγήθηκε της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις δύσκολες, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, ειρηνευτικές συνομιλίες, παραιτήθηκε την Παρασκευή, λίγες ώρες αφότου πράκτορες κατά της διαφθοράς ερεύνησαν το σπίτι του.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του Γερμάκ το πρωί της Παρασκευής.

Ο Γερμάκ είπε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις ανακριτικές αρχές.

Σε ομιλία που δημοσιεύτηκε στο Telegram, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ένα σχέδιο για την «επανεκκίνηση» του γραφείου του ενώ επιβεβαίωσε ότι ο Γερμάκ υπέβαλε την παραίτησή του νωρίτερα σήμερα.

«Η Ρωσία θέλει πάρα πολύ η Ουκρανία να κάνει λάθη», είπε ο Ζελένσκι. «Δεν θα υπάρξουν λάθη από την πλευρά μας. Η δουλειά μας συνεχίζεται.»

«Είμαι ευγνώμων στον Αντρίι που πάντα παρουσίαζε τη θέση της Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις ακριβώς όπως έπρεπε. Ήταν πάντα μια πατριωτική θέση. Αλλά δεν θέλω να υπάρχουν φήμες και εικασίες», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ανακοίνωσε επίσης ότι αύριο Σάββατο θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις για το πρόσωπο που θα αναλάβει πλέον το ρόλο.

Ο Ζελένσκι εξήγησε ότι η κίνηση αυτή έγινε επειδή η Ουκρανία χρειαζόταν «εσωτερική δύναμη» σε μια περίοδο κρίσιμων συνομιλιών για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Νωρίτερα σήμερα, οι ουκρανικές Αρχές κατά της διαφθοράς, το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και η Εξειδικευμένη Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, πραγματοποίησαν έρευνα στο γραφείο του προσωπάρχη που είναι και ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές για την ειρήνη.

«Η δράση των αρχών εγκρίθηκε και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας», ανακοινώθηκε μέσω του Telegram από το γραφείο του Ουκρανού ειδικού εισαγγελέα κατά της διαφθοράς.

Ο ίδιος ο Γερμάκ επιβεβαίωσε τις έρευνες στο σπίτι του, με ανάρτησή του στο Telegram. «Οι ανακριτές δεν αντιμετωπίζουν κανένα εμπόδιο για το έργο τους. Οι δικηγόροι μου βρίσκονται στον τόπο και συνεργάζονται με τους αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου. Από την πλευρά μου, παρέχω πλήρη συνδρομή», έγραψε ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου.

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας και η Ειδική Αντιδιαφθορά Εισαγγελία δήλωσαν ότι οι έρευνες ήταν «εξουσιοδοτημένες» και συνδεδεμένες με αδιευκρίνιστη έρευνα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι δύο υπηρεσίες αποκάλυψαν μια εκτεταμένη έρευνα σχετικά με ένα υποτιθέμενο σχέδιο δωροληψίας ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας, που είχε εμπλέξει πρώην ανώτατους αξιωματούχους και έναν πρώην επιχειρηματικό συνεργάτη του Ζελένσκι.

Σε ανακοίνωση την Παρασκευή, το κόμμα της αντιπολίτευσης «Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη» είχε ζητήσει την αποπομπή του Γερμάκ και την απομάκρυνσή του από την ομάδα διαπραγματεύσεων, καθώς και τον σχηματισμό νέας κυβερνητικής συμμαχίας και συνομιλίες με τον Ζελένσκι.

«Το ζήτημα της ειρήνης και η τύχη των Ουκρανών δεν μπορεί να εξαρτάται από τις προσωπικές ευαλωτότητες και τη σπιλωμένη φήμη πολιτικών που εμπλέκονται σε σκάνδαλο διαφθοράς», ανέφερε.



