Πακιστάν: Τουλάχιστον 11 νεκροί εξαιτίας βομβιστικής επίθεσης σε πολιτική συγκέντρωση (vids)

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 40 τραυματίστηκαν σήμερα όταν βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε τα εκρηκτικά που είχε μαζί του σε πολιτική συγκέντρωση στην πόλη Κουέτα του νοτιοδυτικού Πακιστάν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

DEVELOPING: At least 11 people have been killed and dozens more injured in a suspected suicide bomb attack at a political rally in Quetta city, the provincial capital of Pakistan's Balochistan province, officials say. pic.twitter.com/cqELyI4u5m — DW News (@dwnews) September 2, 2025

Τοπικοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι η βομβιστική επίθεση σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης σταδίου όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες μέλη του Εθνικού Κόμματος του Μπαλουτσιστάν (BNP).