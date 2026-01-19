Πακιστάν: Στους 21 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι

Ο απολογισμός της φονικής πυρκαγιάς που σημειώθηκε προχθές, Σάββατο, σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν, αυξήθηκε σε 21 νεκρούς, ανακοίνωσαν σήμερα οι διασώστες.

«Έχουν βρεθεί συνολικά 21 πτώματα και οι έρευνες συνεχίζονται», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χάσαν Χαν, υπεύθυνος των υπηρεσιών διάσωσης, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη περίπου 60 ανθρώπων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε αργά το Σάββατο στο Gul Plaza, ένα πολυώροφο συγκρότημα που στεγάζει 1.200 καταστήματα σε μια έκταση μεγαλύτερη από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.

Η πυρκαγιά στο ιστορικό κέντρο του Καράτσι μαίνονταν για περισσότερες από 24 ώρες πριν κατασβέσει σχεδόν ολοσχερώς.

Βίντεο έδειξαν τις φλόγες να κατακαίνε το κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες εργάζονταν όλη τη νύχτα για να σβήσουν τη φωτιά.

Τη Δευτέρα, άρχισαν να ψύχουν τη δομή και να καθαρίζουν τα στριμμένα μέταλλα και τα συντρίμμια που ήταν σκορπισμένα στο δρόμο, μαζί με τις πεσμένες μονάδες κλιματισμού και τις πινακίδες των καταστημάτων.

Το μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου είχε καταρρεύσει μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, με γερανούς να περιβάλλουν την υπόλοιπη δομή εν μέσω φόβων ότι θα μπορούσε να καταρρεύσει.