Πακιστάν: Πέθανε η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας, Σαμσάντ Αχτάρ

Η Σαμσάντ Αχτάρ, η πρώτη και μοναδική γυναίκα επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας του Πακιστάν και δύο φορές υπηρεσιακή υπουργός Οικονομικών, πέθανε στα 71 της χρόνια, ανακοίνωσε το Σάββατο το υπουργείο Οικονομικών.

Αυτή την περίοδο, η Αχτάρ υπηρετούσε ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου του Πακιστάν, ένας μοναδικός ρόλος με αρμοδιότητες που αφορούσαν τη νομισματική πολιτική της χώρας, τη δημοσιονομική διαχείριση και τις κεφαλαιαγορές.

Από το 2006 ως το 2016 υπήρξε διοικητής της Κρατικής Τράπεζας του Πακιστάν και στη συνέχεια ηγήθηκε του υπουργείου Οικονομικών επί υπηρεσιακών κυβερνήσεων ενόψει των γενικών εκλογών του 2018 και 2024.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Αχτάρ πέθανε από ανακοπή.

Θεωρούνταν ευρέως μια από τις πιο έμπειρες προσωπικότητες του Πακιστάν στο χώρο της οικονομίας και στη διάρκεια της καριέρας της κατείχε και άλλα υψηλόβαθμα αξιώματα: διετέλεσε αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας και εκτελεστική γραμματέας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ασία και τον Ειρηνικό (ESCAP), ενώ εργάστηκε και στην Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης.

Γεννημένη στο Χιντεραμπάντ, σπούδασε στο Καράτσι και στο Ισλαμαμπάντ και απέκτησε πτυχία από το πανεπιστήμια της Πουντζάμπ, του Κουάιντ-ι-Αζάμ, του βρετανικού πανεπιστημίου Σάσεξ και του Paisley College of Technology (σημερινό Πανεπιστήμιο Δυτικής Σκωτίας).