Το Πακιστάν έκλεισε τα σύνορα με το Αφγανιστάν μετά τις σφοδρές συγκρούσεις με τους Ταλιμπάν

Το Πακιστάν έκλεισε τα συνοριακά περάσματα με το Αφγανιστάν την Κυριακή, δήλωσαν Πακιστανοί αξιωματούχοι, έπειτα από ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δυνάμεων των δύο χωρών.

Αφγανοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον πακιστανικών συνοριακών φυλακίων αργά το βράδυ του Σαββάτου, με το υπουργείο Άμυνας της χώρας να δηλώνει ότι αυτό έγινε ως αντίποινα για πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές στο Αφγανιστάν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Το Πακιστάν ανέφερε ότι απάντησε με πυρά όπλων και πυροβολικού. Πακιστανοί αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν ότι ένας αριθμός αφγανικών συνοριακών φυλακίων καταστράφηκε στις αντεπιθέσεις.

Η ανταλλαγή πυρών είχε σε μεγάλο βαθμό σταματήσει το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με Πακιστανούς αξιωματούχους ασφαλείας. Ωστόσο, στην περιοχή Κουράμ του Πακιστάν, συνεχίστηκαν κατά διαστήματα πυροβολισμοί, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και κατοίκους.

Τα δύο κύρια συνοριακά περάσματα του Πακιστάν με το Αφγανιστάν, στο Torkham και στο Chaman, ήταν κλειστά την Κυριακή, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Τουλάχιστον τρία μικρότερα περάσματα, στα Kharlachi, Angoor Adda και Ghulam Khan,

Το υπουργείο Άμυνας του Αφγανιστάν είχε προηγουμένως αναφέρει ότι η επιχείρησή του ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα.

«Δεν υπάρχει κανενός είδους απειλή σε οποιοδήποτε τμήμα του αφγανικού εδάφους», δήλωσε την Κυριακή ο εκπρόσωπος της διοίκησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ.

Το περίκλειστο από ξηράς Αφγανιστάν έχει σύνορα μήκους 2.600 χιλιομέτρων (1.600 μιλίων) με το Πακιστάν. Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί τη διοίκηση των Ταλιμπάν ότι παρέχει καταφύγιο σε μαχητές που πραγματοποιούν επιθέσεις στο Πακιστάν, κατηγορία την οποία η Καμπούλ αρνείται.

Οι πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές, που δεν έχουν αναγνωριστεί επίσημα από το Ισλαμαμπάντ, είχαν στόχο τον ηγέτη της μαχητικής οργάνωσης Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) στην Καμπούλ την Πέμπτη, σύμφωνα με Πακιστανό αξιωματούχο ασφαλείας. Δεν είναι σαφές αν επέζησε.

Η TTP μάχεται για να ανατρέψει την κυβέρνηση του Ισλαμαμπάντ και να την αντικαταστήσει με ένα αυστηρά ισλαμικό σύστημα διακυβέρνησης. Η οργάνωση διατηρεί στενούς δεσμούς με τους Αφγανούς Ταλιμπάν.



