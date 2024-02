Παγκόσμια κατακραυγή κατά της Ρωσίας για τον θάνατο του Ναβάλνι

Παγκόσμια είναι η κατακραυγή απέναντι στη Ρωσία για τον θάνατό του επικριτή του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι, που γνωστοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε την Παρασκευή αφού κατέρρευσε και έχασε τις αισθήσεις του στη σωφρονιστική αποικία βόρεια του Αρκτικού Κύκλου όπου εξέτιε ποινή μακράς φυλάκισης, ανακοίνωσε η ρωσική σωφρονιστική υπηρεσία, όπως μεταδίδει το Reuters, προκαλώντας μια σειρά από διεθνείς αντιδράσεις.

Ζελένσκι: Ο Ναβάλνι δολοφονήθηκε από τον Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέδειξε από τη μεριά του τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ως υπεύθυνο για τον θάνατο του αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι και ζήτησε να λογοδοτήσει.

«Προφανώς ο Ναβάλνι δολοφονήθηκε από τον Πούτιν, όπως τόσες χιλιάδες άλλοι. Ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται ποιος θα πεθάνει και προσπαθεί να διατηρήσει τη θέση του. Πρέπει να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, στο Βερολίνο.

Γιούλια Ναβάλναγια: Ο Πούτιν δε θα μείνει ατιμώρητος για τον θάνατο του συζύγου μου

Ο Πούτιν και οι συνεργάτες του δεν θα μείνουν ατιμώρητοι εάν ο θάνατος του Αλεξέι Ναβάλνι, όπως ανέφεραν Ρώσοι αξιωματούχοι, αποδειχθεί ότι είναι αλήθεια, δήλωσε σήμερα η σύζυγος του επικριτή του Κρεμλίνου Γιούλια Ναβάλναγια.

Η Γιούλια Ναβάλναγια κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνασπισθεί και να πολεμήσει το "τρομακτικό καθεστώς" στη Ρωσία, σε δηλώσεις που έκανε στα ρωσικά μέσω διερμηνέα στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου.

Μητέρα Ναβάλνι: Ήταν υγιής και χαρούμενος όταν τον επισκέφθηκα τη Δευτέρα

Υπόνοιες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε ο Ναβάλνι άφησε η μητέρα του Λιουντμίλα Ναβάλναγια. Η μητέρα του Ναβάλνι, σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Novaya Gazeta που επικαλείται το Reuters, είπε ότι ο γιος της ήταν "ζωντανός, υγιής και χαρούμενος” όταν τον είδε την τελευταία φορά, στις 12 Φεβρουαρίου. Η Ναβάλναγια, όπως γράφει η Novaya Gazeta, σε ανάρτησή της στο Facebook την Παρασκευή έγραψε: «Δε θέλω να ακούσω συλλυπητήρια. Τον είδαμε στη φυλακή στις 12 (Φεβρουαρίου), σε μια συνάντηση. Ήταν ζωντανός, υγιής και χαρούμενος».

Γκάρι Κασπάροφ: Ο Ναβάλνι πέθανε διότι αποκάλυψε τον Πούτιν και τη μαφία του

Ο Πούτιν δολοφόνησε αργά και δημοσίως τον Αλεξέι Ναβάλνι, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Γκάρι Κασπάροφ, ο Ρώσος αντικαθεστωτικός και παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι.

«Ο Πούτιν απέτυχε να σκοτώσει τον Ναβάλνι γρήγορα και μυστικά δηλητηριάζοντάς τον και τώρα τον δολοφόνησε αργά και δημοσίως στη φυλακή... Ο Ναβάλνι σκοτώθηκε διότι αποκάλυψε τον Πούτιν και τη μαφία του γι΄ αυτό που είναι, απατεώνες και κλέφτες».

Putin tried and failed to murder Navalny quickly and secretly with poison, and now he has murdered him slowly and publicly in prison. He was killed for exposing Putin and his mafia as the crooks and thieves they are. My thoughts are with the brave man's wife and children. — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 16, 2024

Κ. Μητσοτάκης για Ναβάλνι: Αντιστάθηκε σε ένα αυταρχικό καθεστώς, πληρώνοντας με τη ζωή του

Τον ρόλο που διαδραμάτισε για τη δημοκρατία ο Αλεξέι Ναβάλνι επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μήνυμά του στο X, αναφερόμενος στον θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης.

Όπως σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης:

«Ο Αλεξέι Ναβάλνι πολέμησε σκληρά για τη δημοκρατία και αντιστάθηκε σε ένα βάναυσο, αυταρχικό καθεστώς. Ένα καθεστώς που φρόντισε ο Ναβάλνι να πληρώσει για τη γενναιότητά του πρώτα με την ελευθερία του και τώρα με τη ζωή του. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του. Το θάρρος του δεν θα ξεχαστεί».

Alexei Navalny fought fiercely for democracy and stood up to a brutal, authoritarian regime. A regime that made sure Navalny paid for his bravery first with his freedom, and now with his life. Our thoughts are with his family. His courage will not be forgotten. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 16, 2024

Στόλτενμπεργκ: Να πέσει φως στις συνθήκες θανάτου του Ναβάλνι

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι "βαθιά λυπημένος και ταραγμένος" από τις αναφορές για τον θάνατο του Ναβάλνι. "Όλα τα γεγονότα πρέπει να έρθουν στο φως και η Ρωσία πρέπει να απαντήσει σε όλα τα σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του", είπε ο Στόλτενμπεργκ.

Κάλλας: Ο θάνατος του Ναβάλνι είναι άλλη μια σκοτεινή υπενθύμιση του αδίστακτου ρωσικού καθεστώτος

Η πρωθυπουργός της Εσθονίας Κάγια Κάλλας δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία «και όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι» πρέπει να λογοδοτήσουν για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι.

«Ο θάνατος του Ναβάλνι είναι άλλη μια σκοτεινή υπενθύμιση του αδίστακτου καθεστώτος με το οποίο έχουμε να κάνουμε», έγραψε η Κάλλας στην πλατφόρμα X.

Alexei @navalny's death is yet another dark reminder of the rogue regime we’re dealing with – and why Russia and all those responsible must be held accountable for each of their crimes.



My condolences. Thinking of all those who still sit behind bars for their political views. — Kaja Kallas (@kajakallas) February 16, 2024

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία κήρυξε την Τρίτη την Εσθονή πρωθυπουργό Κάγια Κάλλας «καταζητούμενη».

Σολτς: Ο Ναβάλνι πλήρωσε το θάρρος του με τη ζωή του

«Η Ρωσία δεν είναι εδώ και καιρό δημοκρατία (…) Ο Ναβάλνι πιθανόν πλήρωσε το θάρρος του με την ζωή του», δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς αναφερόμενος στις πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο του Ναβάλνι, για τις οποίες διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν έχουν απολύτως επιβεβαιωθεί.

Κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί αυτή την ώρα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κ. Σολτς εξέφρασε την θλίψη του για την είδηση και έκανε λόγο για τρομερό γεγονός. Υπενθύμισε ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι είχε νοσηλευθεί στο Βερολίνο έπειτα από δηλητηρίαση και είχε το θάρρος να επιστρέψει κατόπιν στην Ρωσία. «Τώρα πλήρωσε πιθανότατα αυτό του το θάρρος με τη ζωή του», πρόσθεσε ο καγκελάριος και σημείωσε: «Τώρα γνωρίζουμε ακριβώς τι είδους καθεστώς βρίσκεται στην εξουσία στην Μόσχα. Η Ρωσία δεν είναι πλέον εδώ και καιρό δημοκρατία».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Bundestag, Μίχαελ Ροτ σχολίασε ότι «ο Πούτιν ενεργεί σαν νονός της μαφίας, σύμφωνα με την παράδοση του Στάλιν: κάθε τόσο μια δολοφονία επί πληρωμή προκειμένου να εκφοβίσει τα επικριτικά μυαλά που αμφισβητούν την παντοδυναμία του». Η Ρωσία είναι «μια τυπική δικτατορία», έγραψε ο κ. Ροτ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα "Χ".

Σ. Μισέλ: Ο Αλεξέι Ναβάλνι πολέμησε για τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας

«Ο Αλεξέι Ναβάλνι πολέμησε για τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Για τα ιδανικά του, έκανε την απόλυτη θυσία", αναφέρει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, στην οποία τονίζει ότι "η ΕΕ θεωρεί το ρωσικό καθεστώς αποκλειστικό υπεύθυνο γι' αυτό τον τραγικό θάνατο».

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Και σε αυτούς που αγωνίζονται για τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο στις πιο σκοτεινές συνθήκες» προσθέτει.

Μέρκελ: Θύμα της κατασταλτικής κρατικής εξουσίας της Ρωσίας ο Αλεξέι Ναβάλνι

Ο Αλεξέι Ναβάλι «έγινε θύμα της κατασταλτικής κρατικής εξουσίας της Ρωσίας», δήλωσε η πρώην καγκελάριος 'Αγγελα Μέρκελ στην εφημερίδα BILD και πρόσθεσε ότι «είναι τρομερό το γεγονός ότι με τον Ναβάλνι φιμώθηκε με τρομακτικές μεθόδους μια θαρραλέα, ατρόμητη φωνή που υψώθηκε υπέρ της πατρίδας». Οι σκέψεις μου βρίσκονται με τη σύζυγο, τα παιδιά, τους φίλους και τους συναδέλφους του, κατέληξε η κυρία Μέρκελ.

Γάλλος ΥΠΕΞ: Ο Ναβάλνι πλήρωσε με τη ζωή του τον αγώνα απέναντι σε ένα καταπιεστικό σύστημα

Ο φυλακισμένος Ρώσος ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι πλήρωσε με τη ζωή του την «αντίστασή του σε ένα σύστημα καταπίεσης», δήλωσε την Παρασκευή ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Στεφάν Σεζουρν, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Ο θάνατός του σε μια ποινική αποικία μας θυμίζει την πραγματικότητα του καθεστώτος του Βλαντιμίρ Πούτιν», είπε ο Σεζούρ.

Πρόεδρος της Λετονίας: Ο Ναβάλνι δολοφονήθηκε βάναυσα από το Κρεμλίνο

Ο πρόεδρος της Λετονίας, Έντγκαρς Ρίνκεβιτς δήλωσε στο X την Παρασκευή ότι ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι "δολοφονήθηκε βάναυσα από το Κρεμλίνο", όπως μεταδίδει το Reuters.

«Όποια κι αν είναι η γνώμη σας για τον Αλεξέι Ναβάλνι ως πολιτικό, απλώς δολοφονήθηκε βάναυσα από το Κρεμλίνο. Αυτό είναι γεγονός και αυτό είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζει κανείς για την πραγματική φύση του σημερινού καθεστώτος της Ρωσίας. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους», έγραψε.

Ζαχάροβα για θάνατο Ναβάλνι: Οι κατηγορίες της Δύσης είναι αποκαλυπτικές για την ίδια τη Δύση

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε από τη μεριά της σήμερα ότι αυτό που αποκάλεσε δυτικές κατηγορίες για το θάνατο του φυλακισμένου αντιπολιτευόμενου ηγέτη Αλεξέι Ναβάλνι, είναι "αποκαλυπτικές για την ίδια τη Δύση". Σε δήλωσή της, την οποία δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας Telegram, η Ζαχάροβα αναφέρει πως τα ιατροδικαστικά αποτελέσματα για το θάνατο του Ναβάλνι δεν είναι ακόμα διαθέσιμα, όμως η Δύση έχει ήδη καταλήξει στα δικά της συμπεράσματα. Η Ζαχάροβα δεν διευκρίνισε σε ποιες κατηγορίες αναφέρεται.

Συγκεντρώσεις στη Ρωσία και σε άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες

Εντωμεταξύ, διαδηλώσεις για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις στη Ρωσία, από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη μέχρι το Καζάν, σε πρώην σοβιετικές δημοκρατίες όπως η Γεωργία, αλλά και σε ξένες πρωτεύουσες όπως το Βελιγράδι. Πολίτες καταθέτουν συμβολικά λουλούδια σε μνημεία για την αντίσταση.

Возложение цветов в честь Алексея Навального в Петербурге у Соловецкого камня



Фото/видео: SOTA // Матвей Макейчик pic.twitter.com/8hjKskx4VC — SOTA (@Sota_Vision) February 16, 2024

Οι ρωσικές αρχές φαίνεται ότι έχουν κινητοποιηθεί, με τις αρχές να είναι σε επιφυλακή.

In Kazan, police forces prevent people from laying flowers at the monument to the victims of political repression in memory of Navalny pic.twitter.com/TIQpAeLmI9 — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2024

Οι αρχές της Μόσχας προειδοποίησαν τους κατοίκους της ρωσικής πρωτεύουσας ενάντια σε τυχόν «μη εξουσιοδοτημένες» διαδηλώσεις μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι.

«Η διοργάνωση ή η διεξαγωγή μη εξουσιοδοτημένων συγκεντρώσεων, τα καλέσματα και η συμμετοχή σε τέτοιες εκδηλώσεις συνιστούν διοικητικό αδίκημα», προειδοποίησε η Γενική Εισαγγελία της Μόσχας.

⚡️ In Georgia, Russians marched in a rally over Navalny's death pic.twitter.com/u3UhL7BKo9 — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2024

«Προειδοποιεί ενάντια σε οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου» όπως τόνισε.

Αποτροπιασμό σε διεθνές επίπεδο και «ομοβροντία» επικρίσεων εναντίων του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος του μεγαλύτερου και πλέον σκληρού αντιπάλου του, Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή σε φυλακή της Σιβηρίας.

Σε ανακοίνωσή τους, οι σωφρονιστικές αρχές του «Πολικού Λύκου», στην περιφέρεια Γιαμαλο-Νένετς, επιβεβαίωσαν τον θάνατό του, επικαλούμενες «αδιαθεσία».

In Russian cities, spontaneous memorials in memory of Navalny are appearing



Residents of Yekaterinburg, Novosibirsk, Izhevsk, Komi, Syktyvkar, Tomsk, Kazan, and other cities bring candles, flowers, and photos of the politician. pic.twitter.com/pl0zJhuGQV — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2024

O Ρώσος πρόεδρος, τον οποίο η διεθνής κοινότητα χαρακτηρίζει ως ηθικό αυτουργό για το θάνατο του Ναβάλνι, έχει ενημερωθεί για τον θάνατο του νούμερο 1 επικριτή του, ωστόσο δεν έχει κάνει κάποια δήλωση.

Ο μεγαλύτερος επικριτής του Πούτιν

O Ναβάλνι είχε δηλώσει πριν από ένα μήνα ότι το κράτος του προέδρου Πούτιν μια μέρα θα καταρρεύσει μαζί με τη μετασοβιετική ελίτ την οποία χαρακτήρισε διεφθαρμένη, διψασμένη για εξουσία και διπρόσωπη.

«Ήταν ο μόνος άνθρωπος που ήταν ικανός να βγάλει δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους διεκδικώντας μια Ρωσία χωρίς τον Πούτιν - και ο μόνος στον οποίο ο πρόεδρος της Ρωσίας, ως γνωστόν, αρνήθηκε να αναφερθεί με το όνομά του», αναφέρει σε δημοσιευμά του το Sky News.

Ο ηλικίας 47 ετών Ναβάλνι, πρώην δικηγόρος, που έγινε γνωστός πριν από μια και πλέον δεκαετία διακωμωδώντας την ελίτ του Πούτιν και την οποία κατηγορούσε για τεράστια διαφθορά, είχε εξαφανιστεί στις αρχές Δεκεμβρίου από τη φυλακή στην περιοχή Βλαντιμίρ, όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης 30 ετών με κατηγορίες για εξτρεμισμό και απάτη, τις οποίες είχε αποκαλέσει πολιτική τιμωρία. Στη συνέχεια, ανακοινώθηκε ότι είχε μεταφερθεί σε μια φυλακή περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.

«Είμαι σε καλή ψυχική κατάσταση, σαν τον Άγιο Βασίλη», είχε δηλώσει μετά τη μεταφορά του, αναφερόμενος στη «γενειάδα» του που μεγάλωσε κατά τη διάρκεια του πολυήμερου ταξιδιού του και στα χειμερινά του ρούχα.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, ο Ναβάλνι συνέβαλε στην υποδαύλιση των διαδηλώσεων (2011-12) στη Ρωσία, κάνοντας εκστρατεία κατά της εκλογικής απάτης και της κυβερνητικής διαφθοράς, ερευνώντας τον στενό κύκλο του Πούτιν και κοινοποιώντας τα ευρήματά του σε βίντεο που συγκέντρωσαν εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές.

Σε μια δωδεκάδα επιστολές, ο δικηγόρος Ναβάλνι, ο οποίος είχε φλερτάρει κάποτε με τον εθνικισμό, επιβλήθηκε ως υπ΄αριθμόν ένα επικριτής του Πούτιν και του κόμματός του «των κλεφτών και των απατεώνων», όπως το χαρακτήριζε.

Έγινε αρχικά γνωστός συμμετέχοντας στη διοργάνωση μεγάλων διαδηλώσεων της αντιπολίτευσης που καταστάληκαν. Το 2013 έρχεται δεύτερος στις δημοτικές εκλογές στη Μόσχα.

Με τις αρχές να τον παρενοχλούν και τα επίσημα ΜΜΕ να τον αγνοούν συστηματικά, ο Ναβάλνι οικοδόμησε στη διάρκεια των χρόνων του 2010 μια φήμη με τη μετάδοση βιντεοσκοπημένων ερευνών που έγιναν viral και όπου κατήγγελλε τη διαφθορά της ρωσικής εξουσίας.

Αντίθετα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αρνείται ακόμη και να προφέρει το όνομά του.

Ο Ναβάλνι καταφέρνει να συγκροτήσει μια βάση στη ρωσική νεολαία των αστικών κέντρων που χρησιμοποιεί μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά η δημοτικότητά του σε εθνική και διαγενεακή κλίμακα παρέμεινε πολύ περιορισμένη.

Σε συνέντευξή του στη Μόσχα το 2011, το Reuters είχε ρωτήσει τον Ναβάλνι αν φοβόταν να αμφισβητήσει το σύστημα του Πούτιν.

«Αυτή είναι η διαφορά μας: εσείς φοβάστε και εγώ δεν φοβάμαι», είχε πει. «Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κίνδυνος, αλλά γιατί να φοβάμαι;».

Όταν ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, ο Ναβάλνι κάλεσε τους πολίτες από το κελί της φυλακής του να πάρουν θέση, ωστόσο, οι αντιπολεμικές διαμαρτυρίες καταπνίγηκαν γρήγορα. Παρά τις προσπάθειές του να δώσει φωνή στο λαό, το μήνυμά του δεν κατάφερε να βρει απήχηση στην πλειοψηφία των Ρώσων, οι οποίοι είχαν δεινοπαθήσει από την κυριαρχία του Πούτιν επί δύο δεκαετίες.

Το Κρεμλίνο του απήγγειλε νέες κατηγορίες για εξτρεμισμό και τρομοκρατία και τον Αύγουστο του 2023 καταδικάστηκε σε επιπλέον 19 χρόνια φυλάκισης σε ειδικό ποινικό καθεστώς, για τους χειρότερους παραβάτες.

Η ύποπτη δηλητηρίαση του Ναβάλνι το 2020

Στις 20 Αυγούστου 2020, ο Αλξέι Ναβάλνι είχε δηλητηριαστεί με το νευροτοξικό παράγοντα Νοβιτσόκ. Κατά τη διάρκεια πτήσης από το Τομσκ προς τη Μόσχα, αρρώστησε ξαφνικά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Ομσκ μετά από αναγκαστική προσγείωση, όπου έπεσε σε κώμα ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Γερμανία όπου και νοσηλεύτηκε.

Σημειώνεται ότι η χρήση του νευρικού παράγοντα επιβεβαιώθηκε από πέντε εργαστήρια πιστοποιημένα από τον Οργανισμό για την Απαγόρευση Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ).

Μετά τη θεραπεία του στη Γερμανία, αρνούμενος κάθε ιδέα να εξοριστεί, επέστρεψε στη Ρωσία τον Ιανουάριο του 2021. όλις έφθασε στο αεροδρόμιο, μπροστά στις κάμερες όλου του κόσμου, τέθηκε υπό κράτηση. Συνελήφθη με την κατηγορία της παραβίασης της αναστολής και καταδικάστηκε στην πρώτη από τις πολλές ποινές φυλάκισης που του απαγγέλθηκαν.

Δύο ημέρες μετά, σε ένα νέο ερευνητικό βίντεο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγορείται για την κατασκευή ενός χλιδάτου μεγάρου στη Μαύρη Θάλασσα. Η αίσθηση που κάνει είναι τόσο δυνατή ώστε ο Ρώσος πρόεδρος αναλαμβάνει προσωπικά να το διαψεύσει.

Αυτή η επιτυχία και η υπόθεση της δηλητηρίασής του δεν κινητοποίησαν ωστόσο πλήθη στη Ρωσία, με τις διαδηλώσεις να καταστέλλονται γρήγορα.

Οι αρχές έμοιαζαν αποφασισμένες να του κάνουν τον βίο αβίωτο και εκείνος έλεγε πως ήταν αποφασισμένος να μην παραδοθεί ποτέ.

«Δεν θα σωπάσω και ελπίζω πως όλοι εκείνοι που με ακούνε δεν θα σωπάσουν» είπε ενώπιον του δικαστηρίου τον Σεπτέμβριο του 2022, αφού πέρασε 12 ημέρες στην απομόνωση επειδή επέκρινε τη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.

H τελευταία ανάρτηση

Η ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα X το απόγευμα της Τετάρτης 14 Φεβρουαρίου (16:20 τοπική ώρα) ήταν η τελευταία που έκανε ο Ναβάλντι πριν φύγει από τη ζωή.

«Μόλις μου έδωσαν 15 μέρες σε ένα κελί τιμωρίας, στην απομόνωση δηλαδή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δηλαδή είναι το τέταρτο κελί τιμωρίας σε λιγότερο από δύο μήνες που είμαι μαζί τους», υπογράμμισε.