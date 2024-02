Διεθνής κατακραυγή εναντίων Ρωσίας για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι

Θλίψη και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει διεθνώς η είδηση του ξαφνικού θανάτου του επικεφαλής της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, την Παρασκευή στη φυλακή στην οποία κρατείτο.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ εξέφρασε, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα συλλυπητήριά του και τόνισε ότι ο Ναβάλνι «αγωνίστηκε για τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας», εξαπολύοντας ταυτόχρονα δριμύτατη κριτική στη Ρωσία, αναφέροντας πως «η ΕΕ θεωρεί το ρωσικό καθεστώς ως αποκλειστικό υπεύθυνο για αυτόν τον τραγικό θάνατο».

«Ο Αλεξέι Ναβάλνι αγωνίστηκε για τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Για τα ιδανικά του, έκανε την απόλυτη θυσία. Η ΕΕ θεωρεί το ρωσικό καθεστώς ως αποκλειστικό υπεύθυνο για αυτόν τον τραγικό θάνατο. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Και σε αυτούς που αγωνίζονται για τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο στις πιο σκοτεινές συνθήκες. Οι μαχητές πεθαίνουν. Αλλά ο αγώνας για την ελευθερία δεν τελειώνει ποτέ».

Alexei @navalny fought for the values of freedom and democracy. For his ideals, he made the ultimate sacrifice.



The EU holds the Russian regime for sole responsible for this tragic death.



I extend my deepest condolences to his family. And to those who fight for democracy around… — Charles Michel (@CharlesMichel) February 16, 2024

Για μια «ζοφερή υπενθύμιση του τι είναι ο Πούτιν και το καθεστώς του» έκανε λόγο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Βαθιά αναστατωμένη και λυπημένη από την είδηση του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι. Ο Πούτιν δεν φοβάται τίποτα περισσότερο από τη διαφωνία από τους δικούς του ανθρώπους. Μια ζοφερή υπενθύμιση του τι είναι ο Πούτιν και το καθεστώς του. Ας ενωθούμε στον αγώνα μας για να προστατεύσουμε την ελευθερία και την ασφάλεια όσων τολμούν να αντισταθούν στην απολυταρχία», επισήμανε η Φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Βαθιά θλιμμένος και ταραγμένος» δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ για την είδηση του θανάτου του Ναβάλνι.

«Πρέπει να διακριβώσουμε όλα τα γεγονότα και η Ρωσία πρέπει να απαντήσει σε όλα τα σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σαρλ Μισέλ, Γενς Στόλτενμπεργκ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν / AP Photo

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούν ενεργά επιβεβαίωση του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι, δήλωσε στο NPR ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν. «Εάν επιβεβαιωθεί, πρόκειται για μια τρομερή τραγωδία», είπε ο Σάλιβαν.

Ο φυλακισμένος ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι πλήρωσε με τη ζωή του την «αντίστασή του σε ένα σύστημα καταπίεσης», δήλωσε εξ άλλου ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Στεφάν Σεζουρνέ.

«Ο θάνατός του σε σωφρονιστική αποικία μας υπενθυμίζει την πραγματικότητα του καθεστώτος του Βλαντίμιρ Πούτιν», τόνισε ο Γάλλος ΥΠΕΞ, εκφράζοντας τα συλληπτήρια της χώρας του στην οικογένεια του Ναβάλνι και στον ρωσικό λαό.

Alexei Navalny a payé de sa vie sa résistance à un système d’oppression.



Sa mort en colonie pénitentiaire nous rappelle la réalité du régime de Vladimir Poutine.



À sa famille, ses proches et au peuple russe, la France présente ses condoléances. — Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) February 16, 2024

Από την πλευρά του ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, εκφράζοντας και εκείνος την «βαθιά θλίψη» του, δήλωσε ότι το γεγονός αποτελεί μια «φρικτή» ένδειξη του πώς η Ρωσία ως χώρα έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια.

«Η Ρωσία δεν είναι εδώ και καιρό δημοκρατία (…) Ο Ναβάλνι πιθανόν πλήρωσε το θάρρος του με την ζωή του», δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Σολτς εξέφρασε τη θλίψη του για την είδηση και έκανε λόγο για τρομερό γεγονός. Υπενθύμισε ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι είχε νοσηλευθεί στο Βερολίνο έπειτα από δηλητηρίαση και είχε το θάρρος να επιστρέψει κατόπιν στη Ρωσία. «Τώρα πλήρωσε πιθανότατα αυτό του το θάρρος με τη ζωή του», πρόσθεσε ο καγκελάριος και σημείωσε: «Τώρα γνωρίζουμε ακριβώς τι είδους καθεστώς βρίσκεται στην εξουσία στη Μόσχα. Η Ρωσία δεν είναι πλέον εδώ και καιρό δημοκρατία».

Ο Ζελένσκι υπέδειξε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ως υπεύθυνο για τον θάνατο του Ναβάλνι και ζήτησε να λογοδοτήσει.

«Προφανώς ο Ναβάλνι δολοφονήθηκε από τον Πούτιν, όπως τόσες χιλιάδες άλλοι. Ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται ποιος θα πεθάνει και προσπαθεί να διατηρήσει τη θέση του. Πρέπει να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του», δήλωσε ο Ζελένσκι στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Όλαφ Σολτς, στο Βερολίνο.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Όλαφ Σολτς / AP Photo

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Bundestag Μίχαελ Ροτ σχολίασε ότι «ο Πούτιν ενεργεί σαν νονός της μαφίας, σύμφωνα με την παράδοση του Στάλιν: κάθε τόσο μια δολοφονία επί πληρωμή προκειμένου να εκφοβίσει τα επικριτικά μυαλά που αμφισβητούν την παντοδυναμία του». Η Ρωσία είναι «μια τυπική δικτατορία», έγραψε ο Ροτ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

«Πρόκειται για μια φρικτή είδηση. Ως ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της ρωσικής δημοκρατίας, ο Αλεξέι Ναβάλνι επέδειξε απίστευτο κουράγιο σε όλη του τη ζωή. Οι σκέψεις μου είναι με τη σύζυγό του και τον λαό της Ρωσίας για τον οποίο αυτό είναι μια τεράστια τραγωδία», ήταν η δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ.

This is terrible news. As the fiercest advocate for Russian democracy, Alexei Navalny demonstrated incredible courage throughout his life.



My thoughts are with his wife and the people of Russia, for whom this is a huge tragedy. https://t.co/AQvQQW5GBh — Rishi Sunak (@RishiSunak) February 16, 2024

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρτ Έιντε έγραψε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X πως «η ρωσική κυβέρνηση φέρει βαριά ευθύνη» για το θάνατο του Ναβάλνι.

Deeply saddened by the news of the death in prison by Alexei Navalny.



The Russian Government bears a heavy responsibility. — Espen Barth Eide (@EspenBarthEide) February 16, 2024

Ο πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρς Ρίνκεβιτς έγραψε στην πλατφόρμα X πως ο Ναβάλνι «δολοφονήθηκε βάναυσα από το Κρεμλίνο».

«Ό,τι και να σκέφτεται κανείς για τον Αλεξέι Ναβάλνι ως πολιτικό, απλώς δολοφονήθηκε βάναυσα από το Κρεμλίνο. Αυτό είναι ένα γεγονός και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει κανείς να γνωρίζει για την αληθινή φύση του σημερινού καθεστώτος της Ρωσίας. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους», έγραψε ο λετονός πρόεδρος.

Whatever your thoughts about Alexey @Navalny as the politician, he was just brutally murdered by the Kremlin. That’s a fact and that is something one should know about the true nature of Russia’s current regime. My condolences to the family and friends. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 16, 2024

«Τρομακτικά νέα για τον Αλεξέι Ναβάλνι... Αν η αναφορά για το θάνατό του σε ρωσική φυλακή είναι αληθινή, αποτελεί άλλο ένα τρομερό έγκλημα του καθεστώτος Πούτιν», δήλωσε ο Σουηδός υπουργός Εξωτερικών Τομπάιας Μπίλστρομ στο X.

Dreadful news about Alexei Navalny @navalny If the report about his death in Russian prison is true it represents another terrible crime by Putin’s regime.



The ruthlessness against Navalny shows again why it is necessary to continue to fight against authoritarianism.… — Tobias Billström (@TobiasBillstrom) February 16, 2024

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα έγραψε ότι οι ρωσικές αρχές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες και να «λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη».

Ο θάνατος του Ναβάλνι «καταδεικνύει την πρωτοφανή κτηνωδία του ρωσικού καθεστώτος. Ο Ναβάλνι αγωνίστηκε για τις δημοκρατικές αξίες και κατά της διαφθοράς. Έπρεπε να πληρώσει τον αγώνα του με τον θάνατο, ενώ κρατούνταν κάτω από τις πιο σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες. Εύχομαι δύναμη στην οικογένειά του, στους αγαπημένους του και σε όλους όσοι αγωνίστηκαν μαζί του για την αλλαγή στη Ρωσία»,

«Ο τραγικός θάνατός του υπογραμμίζει και πάλι γιατί θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία. Η Ρωσία δεν θα επικρατήσει στην Ουκρανία. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Ναβάλνι και με όλους τους γενναίους Ρώσους πολιτικούς κρατούμενους», δήλωσε, από την πλευρά του ο Βέλγος πρωθυπουργός, Αλεξάντερ ντε Κρο.

Αλεξάντερ ντε Κρο / AP Photo

«O τρόπος που η Ρωσία αντιμετωπίζει την εξωτερική της πολιτική, είναι και ο τρόπος που αντιμετωπίζει και τους πολίτες της», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Τσεχίας, Γιαν Λιπάβσκι. «Έχει μετατραπεί σε ένα βίαιο κράτος που σκοτώνει ανθρώπους που ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον, όπως ο Νεμτσόφ ή τώρα ο Ναβάλνι - που φυλακίστηκε και βασανίστηκε μέχρι θανάτου επειδή αντιστάθηκε στον Πούτιν. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Czechia’s Foreign Minister @JanLipavsky:



“Just as Russia treats foreign policy, it treats its citizens.



It has become a violent state that kills ppl dreaming of a better future, like Nemtsov or now Navalny - imprisoned and tortured to death for standing up to Putin” pic.twitter.com/LQ6LIqQsJh — Visegrád 24 (@visegrad24) February 16, 2024

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε πως είναι «βαθιά συγκλονισμένος από το θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι» και πρόσθεσε πως η Μαδρίτη «απαιτεί να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες» του θανάτου.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Αλμπάρες υπογράμμισε πως ο θάνατος αυτός «συνέβη στη διάρκεια της άδικης φυλάκισής του για πολιτικούς λόγους», ενώ απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στους «οικείους του» και «την υποστήριξή του σε αυτούς που εργάζονται για την ελευθερία».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «υπεύθυνος» για το θάνατο του Ναβάλνι, δήλωσε εξάλλου σήμερα ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας.

«Ο άνθρωπος αυτός ήταν ένοχος ότι αψήφησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν (...) Κλείστηκε στη φυλακή, όπου έζησε σε φρικτές συνθήκες. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι υπεύθυνος για όλα αυτά», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι προς το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι είναι νεκρός διότι ήταν σύμβολο για μία ελεύθερη και δημοκρατική Ρωσία, έγραψε στο Χ η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ. «Ο Πούτιν τον βασάνισε μέχρι θανάτου», έγραψε από την πλευρά του ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ. Και οι δύο δεν άφησαν μεγάλα περιθώρια για τις προθέσεις του ρωσικού καθεστώτος.

«Όπως κανείς άλλος, ο Αλεξέι Ναβάλνι ήταν σύμβολο για μία ελεύθερη και δημοκρατική Ρωσία. Ακριβώς για τον λόγο αυτόν έπρεπε να πεθάνει», καταγγέλλει στην ανάρτησή της η Μπέρμποκ.

X / @c_lindner

«Ο Αλεξέι Ναβάλνι πολέμησε για μία δημοκρατική Ρωσία. Για τον λόγο αυτόν, ο Πούτιν τον βασάνισε μέχρι θανάτου», έγραψε ο Λίντνερ.

Wie kaum ein anderer war Alexej #Nawalny Sinnbild für ein freies und demokratisches Russland. Genau deswegen musste er sterben. Meine Gedanken sind bei seiner Frau und seinen Kindern. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) February 16, 2024

Alexej #Nawalny hat für ein demokratisches Russland gekämpft. Putin hat ihn dafür zu Tode gequält. Das ist ein neuer, erschütternder Beleg für den verbrecherischen Charakter dieses Regimes. Alexej wird über seinen Tod hinaus allen weiter Hoffnung geben, die für ein anderes… pic.twitter.com/0ghPOiYe3D — Christian Lindner (@c_lindner) February 16, 2024

Ο Πούτιν δολοφόνησε αργά και δημοσίως τον Αλεξέι Ναβάλνι, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Γκάρι Κασπάροφ, ο Ρώσος αντικαθεστωτικός και παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι.

«Ο Πούτιν απέτυχε να σκοτώσει τον Ναβάλνι γρήγορα και μυστικά δηλητηριάζοντάς τον και τώρα τον δολοφόνησε αργά και δημοσίως στην φυλακή...Ο Ναβάλνι σκοτώθηκε διότι αποκάλυψε τον Πούτιν και την μαφία του γι΄ αυτό που είναι, απατεώνες και κλέφτες».

Γκάρι Κασπάροφ / AP Photo

Ο Ρώσος δημοσιογράφος, βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης, Ντμίτρι Μουράτοφ δήλωσε στο Reuters ότι ο θάνατος του φυλακισμένου ηγέτη της αντιπολίτευσης είναι «δολοφονία» και είπε πως πιστεύει ότι οι συνθήκες κράτησης του είναι αυτές που οδήγησαν στον θάνατό του.

Αν αληθεύει ο θάνατος του Ναβάλνι, τότε γι' αυτόν ευθύνεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, εκτίμησε ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, ο εξόριστος Ρώσος επιχειρηματίας.

Ο Ρώσος πολιτικός Μπορίς Ναντιέζντιν που τάσσεται κατά του πολέμου έγραψε στον κανάλι του στο Telegram πως προσεύχονταν η είδηση για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι να αποδειχθεί ότι είναι αναληθής.

«Ο Ναβάλνι είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους και από τους πιο γενναίους ανθρώπους στη Ρωσία», έγραψε ο Ναντιέζντιν.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης εκτιμά ότι δεν υπάρχει «καμία αμφιβολία» για το γεγονός ότι η Μόσχα φέρει «την πλήρη ευθύνη» για τον θάνατο του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε σήμερα (16/02), σε ηλικία 47 ετών, σε μια φυλακή στην Αρκτική.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ρωσικό κράτος, το οποίο προσπάθησε να τον δηλητηριάσει, τον φυλάκισε παράνομα και τον υπέβαλε συστηματικά σε απάνθρωπη και φοβερή μεταχείριση, φέρει την πλήρη ευθύνη για τον θάνατό του» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. «Αυτό προστίθεται σε όλα τα εγκλήματα που έχει ήδη διαπράξει το ρωσικό καθεστώς», πρόσθεσε.

Η Ρωσία αποβλήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης πριν από δύο χρόνια, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

«Ο θάνατος του Ναβάλνι είναι μια τεράστια απώλεια για τον ρωσικό λαό. Ως θαρραλέος και αποφασισμένος υπερασπιστής των δικαιωμάτων του, έδειξε πώς η δύναμη της αλήθειας μπορεί να αψηφήσει ακόμη και τις ισχυρότερες και πιο καταπιεστικές δικτατορίες», συνέχισε ο κ. Ρουσόπουλος.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν συναντήθηκε σήμερα με τη Γιούλια Ναβάλναγια στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του συζύγου της, Αλεξέι Ναβάλνι, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Μπλίνκεν επανέλαβε ότι «η Ρωσία είναι υπεύθυνη για τον θάνατό του» Ρώσου αντιφρονούνται τόνισε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

ΟΗΕ: Καλεί τη Ρωσία να κάνει αξιόπιστη έρευνα για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι

Το γραφείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προέτρεψε σήμερα τις ρωσικές αρχές να διασφαλίσουν ότι θα διεξαχθεί μια αξιόπιστη έρευνα για τον θάνατο του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή.

«Εάν κάποιος πεθάνει ενώ βρίσκεται υπό την εποπτεία του κράτους, η υπόθεση είναι ότι το κράτος ευθύνεται, μια ευθύνη που μπορεί να αντικρουστεί μονάχα μέσω μιας αμερόληπτης, ενδελεχούς και διαφανούς έρευνας που θα διεξαχθεί μέσω ενός ανεξάρτητου οργάνου», δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Λιζ Θρόσελ.

«Προτρέπουμε τις ρωσικές αρχές να διασφαλίσουν ότι μια τέτοια αξιόπιστη έρευνα θα πραγματοποιηθεί».