Ένας από τους πλέον δριμείς επικριτές του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν και κύριος εκφραστής της ρωσικής αντιπολίτευσης, ο Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε την Παρασκευή στη φυλακή, όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ρωσικά ΜΜΕ. Σε ανακοίνωσή τους, οι σωφρονιστικές αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατό του, χωρίς να έχουν εξακριβωθεί ακόμη τα αίτια.

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία της Αυτόνομης Περιφέρειας Γιαμαλο-Νένετς, όπου κρατείτο ο επικριτής του Κρεμλίνου, ανακοίνωσε ότι ο Ναβάνλι «αισθάνθηκε αδιαθεσία» μετά από έναν περίπατο την Παρασκευή και «έχασε σχεδόν αμέσως τις αισθήσεις του».

Είπε ότι κλήθηκε ιατρικό προσωπικό, αλλά δεν μπόρεσε να τον επαναφέρει στη ζωή, χωρίς να έχει εξακριβωθεί η αιτία θανάτου.

O Πούτιν έχει ενημερωθεί για τον θάνατο του Ναβάλνι, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Ναβάλνι δήλωσε, με ανάρτησή της στο X, ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τον θάνατό του. Ο δικηγόρος του Ναβάλνι βρίσκεται καθ' οδόν προς τη φυλακή «Πολικός Λύκος», όπου πέθανε ο Ναβάλνι.

Επιπλέον, η ρωσική Επιτροπή διερεύνησης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τον θάνατο Ναβάλνι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ναβάλνι είχε δηλώσει πριν από ένα μήνα ότι το κράτος του προέδρου Πούτιν μια μέρα θα καταρρεύσει μαζί με την μετασοβιετική ελίτ την οποία χαρακτήρισε διεφθαρμένη, διψασμένη για εξουσία και διπρόσωπη.

Ο ηλικίας 47 ετών Ναβάλνι, πρώην δικηγόρος, που έγινε γνωστός πριν από μια και πλέον δεκαετία διακωμωδώντας την ελίτ του Πούτιν και την οποία κατηγορούσε για τεράστια διαφθορά, είχε εξαφανιστεί στις αρχές Δεκεμβρίου από τη φυλακή στην περιοχή Βλαντιμίρ, όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης 30 ετών με κατηγορίες για εξτρεμισμό και απάτη, τις οποίες είχε αποκαλέσει πολιτική τιμωρία. Στη συνέχεια, ανακοινώθηκε ότι είχε μεταφερθεί σε μια φυλακή περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.

«Είμαι σε καλή ψυχική κατάσταση, σαν τον Άγιο Βασίλη», είχε δηλώσει μετά τη μεταφορά του, αναφερόμενος στη «γενειάδα» του που μεγάλωσε κατά τη διάρκεια του πολυήμερου ταξιδιού του και στα χειμερινά του ρούχα.

Στις 20 Αυγούστου 2020, είχε δηλητηριαστεί με το νευροτοξικό παράγοντα Νοβιτσόκ. Κατά τη διάρκεια πτήσης από το Τομσκ προς τη Μόσχα, αρρώστησε ξαφνικά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Ομσκ μετά από αναγκαστική προσγείωση, όπου έπεσε σε κώμα ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Γερμανία όπου και νοσηλεύτηκε. Ανάρρωσε και επέστρεψε στη Ρωσία τον Ιανουάριο του 2021, όπου συνελήφθη με την κατηγορία της παραβίασης της αναστολής και καταδικάστηκε στην πρώτη από τις πολλές ποινές φυλάκισης που του απαγγέλθηκαν.

Σημειώνεται ότι η χρήση του νευρικού παράγοντα επιβεβαιώθηκε από πέντε εργαστήρια πιστοποιημένα από τον Οργανισμό για την Απαγόρευση Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ).

Ο Ναβάλνι συνέβαλε στην υποδαύλιση των διαδηλώσεων του 2011-12 στη Ρωσία, κάνοντας εκστρατεία κατά της εκλογικής απάτης και της κυβερνητικής διαφθοράς, ερευνώντας τον στενό κύκλο του Πούτιν και κοινοποιώντας τα ευρήματά του σε βίντεο που συγκέντρωσαν εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές.

Σε συνέντευξή του στη Μόσχα το 2011, το Reuters είχε ρωτήσει τον Ναβάλνι αν φοβόταν να αμφισβητήσει το σύστημα του Πούτιν.

«Αυτή είναι η διαφορά μας: εσείς φοβάστε και εγώ δεν φοβάμαι», είχε πει. «Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κίνδυνος, αλλά γιατί να φοβάμαι;».

Ο Πούτιν ξεκίνησε πρόσφατα την προεδρική του καμπάνια για μια πέμπτη θητεία στο αξίωμα, ενώ είναι ήδη ο μακροβιότερος Ρώσος ηγέτης μετά τον Ιωσήφ Στάλιν.

Την ίδια στιγμή, η εκπρόσωπος του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, η Κίρα Γιάρμις, έγραψε στο Χ ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τον θάνατό του, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τις ρωσικές σωφρονιστικές αρχές.

The Federal Penitentiary Service of Russia in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug is spreading the news of Alexey Navalny's death in IK-3. We have no confirmation of this yet. Alexey's lawyer is currently on his way to Kharp. As soon as we have some information, we will report on…