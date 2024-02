Μπάιντεν: Ο Πούτιν ευθύνεται για τον θάνατο του Ναβάλνι

«Ο Πούτιν είναι υπεύθυνος για τον θάνατο του Ναβάλνι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για τον θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι. «Δεν εκπλήσσομαι, εξοργίζομαι», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Στάθηκε γενναία απέναντι στη διαφθορά, τη βία και όλα τα κακά πράγματα που έκανε η κυβέρνηση Πούτιν». Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει περαιτέρω ψυχρότητα στις ήδη οξυμένες σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας.

Ο Λευκός Οίκος άρχισε να αναζητά περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο του Ναβάλνι στη ρωσική σωφρονιστική αποικία βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, όπου ο Ρώσος ηγέτης της αντιπολίτευσης εστάλη πριν από δύο μήνες περίπου.

-AP Photo-

Όπως επισήμανε ο Μπάιντεν: «Ο Λευκός Οίκος δεν γνωρίζει επακριβώς τι ήταν αυτό που στοίχισε τη ζωή στον Ναβάλνι και αναζητά περισσότερες πληροφορίες για το τι συνέβη. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη στον Ναβάλνι, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο θάνατός του ήταν συνέπεια (των πράξεων του Πούτιν και των φονιάδων του», είπε ο Μπάιντεν.

“Make no mistake, Putin is responsible for [Alexey] Navalny’s death. Putin is responsible,” Pres. Biden says of the Russian opposition leader’s reported death. pic.twitter.com/euj3RR9DWa — CBS News (@CBSNews) February 16, 2024

Ο 47χρονος Ναβάλνι ήταν κορυφαίος επικριτής του Πούτιν και ο Μπάιντεν είχε δηλώσει μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στη Γενεύη τον Ιούνιο του 2021, ότι «ο θάνατος του Ναβάλνι θα προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες για τον Πούτιν».

-AP Photo-

Ο Μπάιντεν και ο Πούτιν παραμένουν σε έντονη διαμάχη για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από δύο χρόνια και ο Μπάιντεν προτρέπει τους Ρεπουμπλικάνους στο αμερικανικό Κογκρέσο να υποστηρίξουν επιπρόσθετη χρηματοδότηση για την αγορά περισσότερων όπλων για τον στρατό της Ουκρανίας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να παράσχουν χρηματοδότηση ώστε η Ουκρανία να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό της», δήλωσε ο πρόεδρος σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο, λίγες ώρες αφότου η ρωσική υπηρεσία φυλακών ανέφερε τον θάνατο του Ναβάλνι.

«Η αποτυχία παροχής περαιτέρω χρηματοδότησης δεν θα ξεχαστεί ποτέ», δήλωσε ο Μπάιντεν.

«Ο χρόνος περνάει», πρόσθεσε ο πρόεδρος. «Η επιπρόσθετη χρηματοδότηση είναι κάτι που πρέπει να συμβεί».

Παγκόσμια κατακραυγή κατά της Ρωσίας για τον θάνατο του Ναβάλνι

Παγκόσμια είναι η κατακραυγή απέναντι στη Ρωσία για τον θάνατό του επικριτή του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι, που γνωστοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε την Παρασκευή αφού κατέρρευσε και έχασε τις αισθήσεις του στη σωφρονιστική αποικία βόρεια του Αρκτικού Κύκλου όπου εξέτιε ποινή μακράς φυλάκισης, ανακοίνωσε η ρωσική σωφρονιστική υπηρεσία, όπως μεταδίδει το Reuters, προκαλώντας μια σειρά από διεθνείς αντιδράσεις.

-AP Photo-

Ζελένσκι: Ο Ναβάλνι δολοφονήθηκε από τον Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέδειξε από τη μεριά του τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ως υπεύθυνο για τον θάνατο του αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι και ζήτησε να λογοδοτήσει.

«Προφανώς ο Ναβάλνι δολοφονήθηκε από τον Πούτιν, όπως τόσες χιλιάδες άλλοι. Ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται ποιος θα πεθάνει και προσπαθεί να διατηρήσει τη θέση του. Πρέπει να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, στο Βερολίνο.

Γιούλια Ναβάλναγια: Ο Πούτιν δε θα μείνει ατιμώρητος για τον θάνατο του συζύγου μου

-AP Photo-

Ο Πούτιν και οι συνεργάτες του δεν θα μείνουν ατιμώρητοι εάν ο θάνατος του Αλεξέι Ναβάλνι, όπως ανέφεραν Ρώσοι αξιωματούχοι, αποδειχθεί ότι είναι αλήθεια, δήλωσε σήμερα η σύζυγος του επικριτή του Κρεμλίνου Γιούλια Ναβάλναγια.

Η Γιούλια Ναβάλναγια κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνασπισθεί και να πολεμήσει το «τρομακτικό καθεστώς» στη Ρωσία, σε δηλώσεις που έκανε στα ρωσικά μέσω διερμηνέα στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου.

Μητέρα Ναβάλνι: Ήταν υγιής και χαρούμενος όταν τον επισκέφθηκα τη Δευτέρα

Υπόνοιες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε ο Ναβάλνι άφησε η μητέρα του Λιουντμίλα Ναβάλναγια. Η μητέρα του Ναβάλνι, σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Novaya Gazeta που επικαλείται το Reuters, είπε ότι ο γιος της ήταν "ζωντανός, υγιής και χαρούμενος” όταν τον είδε την τελευταία φορά, στις 12 Φεβρουαρίου. Η Ναβάλναγια, όπως γράφει η Novaya Gazeta, σε ανάρτησή της στο Facebook την Παρασκευή έγραψε: «Δε θέλω να ακούσω συλλυπητήρια. Τον είδαμε στη φυλακή στις 12 (Φεβρουαρίου), σε μια συνάντηση. Ήταν ζωντανός, υγιής και χαρούμενος».

Γκάρι Κασπάροφ: Ο Ναβάλνι πέθανε διότι αποκάλυψε τον Πούτιν και τη μαφία του

Ο Πούτιν δολοφόνησε αργά και δημοσίως τον Αλεξέι Ναβάλνι, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Γκάρι Κασπάροφ, ο Ρώσος αντικαθεστωτικός και παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι.

«Ο Πούτιν απέτυχε να σκοτώσει τον Ναβάλνι γρήγορα και μυστικά δηλητηριάζοντάς τον και τώρα τον δολοφόνησε αργά και δημοσίως στη φυλακή... Ο Ναβάλνι σκοτώθηκε διότι αποκάλυψε τον Πούτιν και τη μαφία του γι΄ αυτό που είναι, απατεώνες και κλέφτες».

Putin tried and failed to murder Navalny quickly and secretly with poison, and now he has murdered him slowly and publicly in prison. He was killed for exposing Putin and his mafia as the crooks and thieves they are. My thoughts are with the brave man's wife and children. — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 16, 2024

Κυρ. Μητσοτάκης για Ναβάλνι: Αντιστάθηκε σε ένα αυταρχικό καθεστώς, πληρώνοντας με τη ζωή του

Τον ρόλο που διαδραμάτισε για τη δημοκρατία ο Αλεξέι Ναβάλνι επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μήνυμά του στο X, αναφερόμενος στον θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης.

Όπως σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης:

«Ο Αλεξέι Ναβάλνι πολέμησε σκληρά για τη δημοκρατία και αντιστάθηκε σε ένα βάναυσο, αυταρχικό καθεστώς. Ένα καθεστώς που φρόντισε ο Ναβάλνι να πληρώσει για τη γενναιότητά του πρώτα με την ελευθερία του και τώρα με τη ζωή του. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του. Το θάρρος του δεν θα ξεχαστεί».

Alexei Navalny fought fiercely for democracy and stood up to a brutal, authoritarian regime. A regime that made sure Navalny paid for his bravery first with his freedom, and now with his life. Our thoughts are with his family. His courage will not be forgotten. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 16, 2024

Κ. Σακελλαροπούλου: Ο Ναβάλνι θυσιάστηκε για τα ιδανικά που εμείς εκτιμούμε περισσότερο

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με ανάρτηση της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) δηλώνει σοκαρισμένη από τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, κάνοντας λόγο για έναν εξέχοντα ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφοσιωμένο στον αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία.

«Μια έντονη υπενθύμιση της καταπιεστικής φύσης του καθεστώτος, που δεν μπορεί να ανεχθεί καμία αντιφρονούσα φωνή» σημειώνει και προσθέτει ότι «ο Ναβάλνι θυσιάστηκε για τα ιδανικά που εμείς εκτιμούμε περισσότερο».

Καταλήγοντας η Κ. Σακελλαροπούλου τονίζει ότι «θα τον θυμόμαστε πάντα ως παράδειγμα απαράμιλλου θάρρους και αφοσίωσης σε έναν ανώτερο σκοπό. Τα βαθύτατά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Shocked by the death of Alexei Navalny, a prominent human rights activist dedicated to the fight for freedom and democracy. Α stark reminder of the oppressive nature of the regime that cannot tolerate any dissident voice.



Navalny sacrificed himself for the ideals we cherish… — President GR (@PresidencyGR) February 16, 2024

Στόλτενμπεργκ: Να πέσει φως στις συνθήκες θανάτου του Ναβάλνι

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι "βαθιά λυπημένος και ταραγμένος" από τις αναφορές για τον θάνατο του Ναβάλνι. "Όλα τα γεγονότα πρέπει να έρθουν στο φως και η Ρωσία πρέπει να απαντήσει σε όλα τα σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του", είπε ο Στόλτενμπεργκ.

Κάλλας: Ο θάνατος του Ναβάλνι είναι άλλη μια σκοτεινή υπενθύμιση του αδίστακτου ρωσικού καθεστώτος

Η πρωθυπουργός της Εσθονίας Κάγια Κάλλας δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία «και όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι» πρέπει να λογοδοτήσουν για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι.

«Ο θάνατος του Ναβάλνι είναι άλλη μια σκοτεινή υπενθύμιση του αδίστακτου καθεστώτος με το οποίο έχουμε να κάνουμε», έγραψε η Κάλλας στην πλατφόρμα X.

Alexei @navalny's death is yet another dark reminder of the rogue regime we’re dealing with – and why Russia and all those responsible must be held accountable for each of their crimes.



My condolences. Thinking of all those who still sit behind bars for their political views. — Kaja Kallas (@kajakallas) February 16, 2024

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία κήρυξε την Τρίτη την Εσθονή πρωθυπουργό Κάγια Κάλλας «καταζητούμενη».

Σολτς: Ο Ναβάλνι πλήρωσε το θάρρος του με τη ζωή του

«Η Ρωσία δεν είναι εδώ και καιρό δημοκρατία (…) Ο Ναβάλνι πιθανόν πλήρωσε το θάρρος του με τη ζωή του», δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς αναφερόμενος στις πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο του Ναβάλνι, για τις οποίες διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν έχουν απολύτως επιβεβαιωθεί.

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί αυτή την ώρα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κ. Σολτς εξέφρασε τη θλίψη του για την είδηση και έκανε λόγο για τρομερό γεγονός. Υπενθύμισε ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι είχε νοσηλευθεί στο Βερολίνο έπειτα από δηλητηρίαση και είχε το θάρρος να επιστρέψει κατόπιν στη Ρωσία. «Τώρα πλήρωσε πιθανότατα αυτό του το θάρρος με τη ζωή του», πρόσθεσε ο καγκελάριος και σημείωσε: «Τώρα γνωρίζουμε ακριβώς τι είδους καθεστώς βρίσκεται στην εξουσία στη Μόσχα. Η Ρωσία δεν είναι πλέον εδώ και καιρό δημοκρατία».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Bundestag, Μίχαελ Ροτ σχολίασε ότι «ο Πούτιν ενεργεί σαν νονός της μαφίας, σύμφωνα με την παράδοση του Στάλιν: κάθε τόσο μια δολοφονία επί πληρωμή προκειμένου να εκφοβίσει τα επικριτικά μυαλά που αμφισβητούν την παντοδυναμία του». Η Ρωσία είναι «μια τυπική δικτατορία», έγραψε ο κ. Ροτ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα "Χ".

Σ. Μισέλ: Ο Αλεξέι Ναβάλνι πολέμησε για τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας

«Ο Αλεξέι Ναβάλνι πολέμησε για τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Για τα ιδανικά του, έκανε την απόλυτη θυσία", αναφέρει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, στην οποία τονίζει ότι "η ΕΕ θεωρεί το ρωσικό καθεστώς αποκλειστικό υπεύθυνο γι' αυτό τον τραγικό θάνατο».

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Και σε αυτούς που αγωνίζονται για τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο στις πιο σκοτεινές συνθήκες» προσθέτει.

Μέρκελ: Θύμα της κατασταλτικής κρατικής εξουσίας της Ρωσίας ο Αλεξέι Ναβάλνι

Ο Αλεξέι Ναβάλι «έγινε θύμα της κατασταλτικής κρατικής εξουσίας της Ρωσίας», δήλωσε η πρώην καγκελάριος 'Αγγελα Μέρκελ στην εφημερίδα BILD και πρόσθεσε ότι «είναι τρομερό το γεγονός ότι με τον Ναβάλνι φιμώθηκε με τρομακτικές μεθόδους μια θαρραλέα, ατρόμητη φωνή που υψώθηκε υπέρ της πατρίδας». Οι σκέψεις μου βρίσκονται με τη σύζυγο, τα παιδιά, τους φίλους και τους συναδέλφους του, κατέληξε η κυρία Μέρκελ.