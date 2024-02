Διαδηλώσεις για τον θάνατο του Ναβάλνι (pics&vids)

Διαδηλώσεις για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις στη Ρωσία, από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη μέχρι το Καζάν, σε πρώην σοβιετικές δημοκρατίες όπως η Γεωργία, αλλά και σε ξένες πρωτεύουσες όπως το Βελιγράδι. Πολίτες καταθέτουν συμβολικά λουλούδια σε μνημεία για την αντίσταση.

Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν απόψε (16/02) στην πλατεία Νταμ, μπροστά στα βασιλικά ανάκτορα του Άμστερνταμ, καθώς και έξω από την πρεσβεία της Ρωσίας στη Χάγη, στα κάγκελα της οποίας κρέμασαν ένα πορτρέτο του Αλεξέι Ναβάλνι.

Οι διαδηλωτές κρατούταν πλακάτ με το σύνθημα «Ο Πούτιν είναι δολοφόνος» και «Μην εγκαταλείπετε», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Στην Ελβετία, περίπου 150 άτομα συγκεντρώθηκαν στη Γενεύη, κρατώντας στα χέρια τους λουλούδια και πλακάτ. Μια γυναίκα κρατούσε ένα πανό με το σύνθημα, στα αγγλικά «Ο Πούτιν είναι δολοφόνος».

Διαδήλωση έγινε και στη Ζυρίχη, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, μετέδωσε το πρακτορείο Keystone-ATS. «Ο Πούτιν σκότωσε τον Ναβάλνι», έγραφε μια αφίσα που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι.

Στο Λονδίνο, αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεσβεία της Ρωσίας. «Ο Ναβάλνι είναι ο ήρωάς μας» και «Η Ρωσία μου είναι στη φυλακή» φώναζαν στα αγγλικά και τα ρωσικά. Άλλοι κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Είμαστε Ναβάλνι» και «Ο Πούτιν να καεί στην κόλαση».

Возложение цветов в честь Алексея Навального в Петербурге у Соловецкого камня



Фото/видео: SOTA // Матвей Макейчик

Οι ρωσικές αρχές φαίνεται ότι έχουν κινητοποιηθεί, με τις αρχές να είναι σε επιφυλακή.

In Kazan, police forces prevent people from laying flowers at the monument to the victims of political repression in memory of Navalny

Οι αρχές της Μόσχας προειδοποίησαν τους κατοίκους της ρωσικής πρωτεύουσας ενάντια σε τυχόν «μη εξουσιοδοτημένες» διαδηλώσεις μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι.

«Η διοργάνωση ή η διεξαγωγή μη εξουσιοδοτημένων συγκεντρώσεων, τα καλέσματα και η συμμετοχή σε τέτοιες εκδηλώσεις συνιστούν διοικητικό αδίκημα», προειδοποίησε η Γενική Εισαγγελία της Μόσχας.

⚡️ In Georgia, Russians marched in a rally over Navalny's death

«Προειδοποιεί ενάντια σε οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου» όπως τόνισε.

Αποτροπιασμό σε διεθνές επίπεδο και «ομοβροντία» επικρίσεων εναντίων του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος του μεγαλύτερου και πλέον σκληρού αντιπάλου του, Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή σε φυλακή της Σιβηρίας.

Σε ανακοίνωσή τους, οι σωφρονιστικές αρχές του «Πολικού Λύκου», στην περιφέρεια Γιαμαλο-Νένετς, επιβεβαίωσαν τον θάνατό του, επικαλούμενες «αδιαθεσία».

In Russian cities, spontaneous memorials in memory of Navalny are appearing



Residents of Yekaterinburg, Novosibirsk, Izhevsk, Komi, Syktyvkar, Tomsk, Kazan, and other cities bring candles, flowers, and photos of the politician.

O Ρώσος πρόεδρος, τον οποίο η διεθνής κοινότητα χαρακτηρίζει ως ηθικό αυτουργό για το θάνατο του Ναβάλνι, έχει ενημερωθεί για τον θάνατο του νούμερο 1 επικριτή του, ωστόσο δεν έχει κάνει κάποια δήλωση.