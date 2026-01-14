Ο ειδικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ, θέλουν να ταξιδέψουν στη Μόσχα για να συναντήσουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετέδωσε την Τετάρτη το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

Η εν λόγω συνάντηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί εντός του Ιανουαρίου, αν και τα σχέδια δεν είναι οριστικά και η ημερομηνία ενδέχεται να αλλάξει λόγω των αναταραχών στο Ιράν, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί τέτοια συνάντηση προς το παρόν, απαντώντας σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα παρουσιάσουν τις τελευταίες προτάσεις για ειρήνευση στην Ουκρανία προς τον Πούτιν και την ομάδα του, με το Bloomberg να προσθέτει ότι οι συνομιλίες αναμένεται να καλύψουν τις εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη για την τήρηση οποιασδήποτε συμφωνίας, καθώς και την μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη οι Financial Times μετέδωσαν ότι η ομάδα των G7 αναμένεται να πιέσει τον Τραμπ για εγγυηθεί προσωπικά ότι θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ για την Ουκρανία.