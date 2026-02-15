Ουκρανική επίθεση με drones προκαλεί ζημιές στο ρωσικό λιμάνι Ταμάν (pics)

Το ρωσικό λιμάνι Ταμάν στη Μαύρη Θάλασσα υπέστη ζημιές από ουκρανική επίθεση με drones, δήλωσε την Κυριακή ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βενιαμίν Κοντρατίεφ, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου, αποθήκη και τερματικές εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές στο χωριό Βόλνα, όπου βρίσκεται το λιμάνι Ταμάν.

📍 Big News from the Black Sea: At least two people were injured in a Ukrainian drone strike that damaged oil tanks, warehouses, and terminals, caused fires, and destroyed the Port of Taman, an important Russian export hub for coal, grain, and oil products. More than 100… pic.twitter.com/llaxbljZoX — The Maritime (@themaritimenet) February 15, 2026

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, περισσότεροι από 100 άνθρωποι συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πολλαπλών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στο λιμάνι.

Πρόσθεσε ότι ξεχωριστές επιθέσεις στη λουτρόπολη Σότσι και στο χωριό Γιούροβκα, κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Ανάπα, προκάλεσαν μικρότερης έκτασης ζημιές.

Το γενικό επιτελείο της Ουκρανία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι έπληξε το λιμενικό συγκρότημα. Το Κίεβο έχει επαναλάβει τις επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών τις τελευταίες ημέρες, μετά τη λήξη μορατόριουμ που είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση των Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα στοχοποιήσει ενεργειακές και κοινωφελείς υποδομές στην Ουκρανία, διακόπτοντας τη θέρμανση και την ηλεκτροδότηση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων εν μέσω ενός ασυνήθιστα ψυχρού χειμώνα.

Πηγές του κλάδου ανέφεραν ότι περίπου 4,16 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι πετρελαϊκών προϊόντων διακινήθηκαν μέσω του Ταμάν το περασμένο έτος.