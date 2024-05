Ουκρανία: Τραυματίστηκαν τέσσερα παιδιά από ρωσική επιδρομή στο Χάρκοβο (vid)

Νέα ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε σχολικό στάδιο στο Χάρκοβο της Ουκρανίας την Τετάρτη, τραυματίζοντας τουλάχιστον τέσσερα παιδιά και τρεις ενήλικες, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Δύο έφηβοι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ στο Telegram.

"Never again," sounds so loud today, just as russia has hit a school yard in Kharkiv, injuring three teenagers that were playing football there. Two boys were wounded severely, one of them suffered a traumatic amputation of a limb. No more words are left

