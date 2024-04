Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσικό πλήγμα σε σιδηρόδρομο στο Χάρκοβο (vid)

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και μια μη στρατιωτική υποδομή υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε σιδηρόδρομο στο Χάρκοβο στην νοτιοανατολική Ουκρανία, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Δύο συνοικίες της πόλης βρέθηκαν στο στόχαστρο της επίθεσης, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Όλεχ Σινεχούμποφ μέσω ανάρτησης του στο Telegram, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίσθηκαν.

Η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ένας υπάλληλος της, ηλικίας 20 ετών, σκοτώθηκε.

«Αυτή είναι μια ακόμη στοχευμένη επίθεση του εχθρού σε μη στρατιωτική σιδηροδρομική υποδομή» ανακοίνωσε η εταιρεία σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia στο Telegram, αλλά δεν ανέφερε λεπτομέρειες σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν στην υποδομή.

Russian forces launched two guided aerial bombs at Kharkiv, killing a 25-year-old man, a railroad worker, and wounding eight other civilians.



The attack caused damage to civilian infrastructure, garages, an educational institution, and an administrative building. pic.twitter.com/JFk622AK39