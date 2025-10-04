Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε επιβατική αμαξοστοιχία - Δεκάδες νεκροί (vids)

Επιβατική αμαξοστοιχία επλήγη από ρωσικά πυρά στη βόρεια ουκρανική περιφέρεια του Σούμι και υπάρχουν θύματα μεταξύ των επιβατών, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Χριχόροφ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έγραψε στο X: «Μια βάρβαρη ρωσική επίθεση με drone στον σιδηροδρομικό σταθμό της Σόστκα, στην περιοχή Σούμι», συνοδεύοντας την ανάρτηση με βίντεο που δείχνει ένα επιβατικό βαγόνι κατεστραμμένο και τυλιγμένο στις φλόγες, καθώς και άλλα με σπασμένα παράθυρα.

A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025

Ο ίδιος δήλωσε πως δεκάδες επιβάτες και εργαζόμενοι των σιδηροδρόμων τραυματίστηκαν.

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Γκρίγκοροφ ανέφερε ότι το χτύπημα αφορούσε τρένο που κατευθυνόταν από τη Σόστκα προς την πρωτεύουσα, Κίεβο. Γιατροί και διασώστες έσπευσαν στο σημείο.

Η επικεφαλής της τοπικής διοίκησης, Οξάνα Ταράσιουκ, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση της Ουκρανίας ότι περίπου 30 άτομα τραυματίστηκαν, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς μέχρι στιγμής.

Ο Ζελένσκι τόνισε: «Οι Ρώσοι δεν μπορεί να μην ήξεραν ότι χτυπούσαν αμάχους. Πρόκειται για τρομοκρατία, την οποία ο κόσμος δεν έχει το δικαίωμα να αγνοήσει».

Η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά της σιδηροδρομικής υποδομής της Ουκρανίας, με σχεδόν καθημερινά πλήγματα τους τελευταίους δύο μήνες.